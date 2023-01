A noite de quinta-feira marca o início do fim de semana com a Resenha do Corujão no Nero Espeteria & Botequim, em Sete Lagoas.

Foto: Nero Espeteria e Botequim/Instagram/Divulgação

A partir das 19h duas atrações estão confirmadas para o evento: grupo Vai que Cola e o DJ Victor Talma.



Confira como chegar no Nero:

Rua Paulo Frontin, nº 957, Centro

Clique aqui para ver no mapa.

Confira também a Agenda de Festas e Shows do fim de semana em Sete Lagoas!

Da Redação.