Netflix explica como será feito o bloqueio de compartilhamento de senhas

A Netflix vai cumprir o que prometeu em 2022 em relação a contas compartilhadas entre usuários. O streaming atualizou a seção de dúvidas frequentes da plataforma, detalhando as primeiras mudanças em relação ao compartilhamento de senhas entre usuários.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Começando pelos Estados Unidos, a partir do fim de março e início de abril, a plataforma pedirá aos usuários que se conectem à mesma rede wi-fi da conta principal —seja pelo aplicativo ou pelo site— e ao menos uma vez a cada 31 dias.

O período é importante para a plataforma identificar a recorrência do uso dos aparelhos conectados e considerá-los confiáveis. Aparelhos que não forem ligados a essa rede ao menos menos uma vez no mês serão bloqueados, e só o suporte da plataforma poderá reverter o bloqueio.

Ainda não há previsão de quando esses termos de uso diferenciados serão aplicados para os usuários no Brasil.

Se outra pessoa tentar acessar a mesma conta, mas de outro local, esta será bloqueada. Além disso, essa pessoa receberá um aviso para que se torne uma nova assinante. Nesses casos, os assinantes não serão cobrados automaticamente. No caso de viagens e acessos em dispositivos novos, a Netflix concederá um código válido por sete dias para que os usuários possam validar o login.

Hoje, os termos de serviços da Netflix proíbem o compartilhamento de senhas com pessoas fora de sua residência. A Netflix continuará a permitir que os assinantes tenham acesso irrestrito à plataforma de acordo com o limite de dispositivos vinculados ao plano assinado. Se a conta for bloqueada incorretamente, o usuário deve entrar em contato com a Netflix para solicitar o desbloqueio.

A plataforma vai se basear em dados como endereço de IP, atividade da conta e ID de dispositivos para aplicar as novas regras.

Com Folha de São Paulo