Durante os dias de Carnaval, a Renovação Carismática Católica de Sete Lagoas realizará o seu tradicional Kairós, que chega a sua 27ª edição em 2023. Este ano, ela será realizada na Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Foto: Renovação Carismática Católica / reprodução

Com o lema "Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará", o "Rebanhão de Carnaval" terá presença do bispo da Diocese de Sete Lagoas Dom Francisco Cota, além de figuras da Renovação Carismática de Sete Lagoas e Belo Horizonte e missas em todos os dias do evento. Para as crianças entre 4 a 12 anos, haverá o "Kairósinho".

O Kairós "Rebanhão de Carnaval" será entre os dias 18 a 21 de fevereiro, com início às 13h (na terça, dia 21, início às 8h) e entrada gratuita. A Paróquia Nossa Senhora do Carmo fica na Rua Guaranis, 230, no bairro do Carmo.

Da redação