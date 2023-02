Vozes da Cidade e Região: Gleyssinho

A edição do Vozes da Cidade e Região recebe hoje (10) o cantor setelagoano Gleyssinho! O artista tem suas raízes ligadas ao Bairro Progresso, teve uma grande influência musical dentro de sua família e adora brincar com a filha nos momentos de folga. Gleyssinho alcançou destaque nacional ao participar do The Voice Brasil em 2021 no time da cantora Iza e projeta sonhos interessantes para o futuro. Confira a seguir uma entrevista super completa com o artista!

Foto: Gleyssinho/Instagram/Reprodução

Quais gêneros musicais você canta?

Eu faço shows em bares e me arrisco em vários outros estilos: sertanejo, alguma coisa internacional. Eu preparei um repertório para tentar agradar o máximo as pessoas que ali estão. Como a gente tem pessoas de todos os gostos, nos bares eu tento fazer um repertório bem misto. A gente tem um prazer enorme em estar cantando outras coisas, meu estilo de carreira é o samba e pagode mas gosto dos outros estilos também. No bar não tem fronteira para estilos musicais, é uma grande escola por causa disso. Acaba que você tem que aprender um pouquinho de cada estilo e acaba te agregando conhecimento e originalidade ao seu trabalho.

Suas maiores referências na música são:

A minha maior referência foi meu pai. Foi através dele que eu passei a gostar de música. Muito antes de eu pensar em cantar e tocar já ficava escutando meu pai em casa, ele era músico também. Perdi ele muito cedo aos cinco anos, mas nesse pouco tempo em que pude conviver com ele já foi suficiente para passar esse gosto musical para mim. Ele é meu maior influenciador.

Claro que hoje a gente tem também grandes artistas que nos influenciam. Na minha carreira quando comecei a cantar meu maior influenciador foi o Alexandre Pires, pois comecei a cantar músicas dele.

Engraçado que antes de começar a cantar eu gostava muito de ouvir rock! Gostava muito de The Cranberries, tinha até um CD. Meu primeiro instrumento foi uma guitarra, não um violão. Depois veio o gosto pelo samba e pagode que hoje são minhas raízes.

Quem você convidaria para gravar uma música?

Um dos grandes artistas seria o próprio Alexandre Pires. É um artista que eu admiro não só pela grandiosidade do trabalho que desenvolveu e desenvolve até hoje, mas pela responsabilidade e maneira que conduz a carreira.

Mas são vários, tem o Péricles, Ferrugem, o próprio Belo que também me influenciou vocalmente.

E para subir no palco com você?

Ao vivo? Eu te falo que seriam os mesmos, mas também tem o Thiaguinho e o Bruno do Sorriso Maroto. Tem vários artistas que a gente tem vontade de dividir o palco e com todos seria um enorme prazer. Aqui na cidade também temos vários artistas e eu sempro faço isso de chamar para cantar comigo quando a gente se encontra.

Até porque a origem do samba e pagode está nessa reunião

Exatamente! A origem do pagode e do samba está nessa união de artistas que se encontravam para fazer festa e acabou que virou um estilo musical, mas no final das contas tudo é samba!

Aquela música que não pode faltar no seu show:

Hoje em função do sucesso, me pedem muitas músicas do Péricles, "Melhor eu ir", músicas que "pegaram". Mas como eu gosto de me arriscar e cantar coisas diferentes, o pessoal gosta de me pedir por exemplo músicas do Michael Jackson!

Me pedem muitas músicas do Alexandre Pires, acredito que por verem uma certa semelhança vocal. E como eu gosto de cantar as músicas dele, sempre atendo o pessoal.

Tenho que agradecer muito a Deus porque as pessoas tem um carinho muito grande pelo meu trabalho. Onde vou, sou sempre muito bem recebido e elas sempre dão bons feedbacks dos meus shows. É através disso que a gente consegue seguir trabalhando e caminhando, pois como dizem: a voz do povo é a voz de Deus!

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show do Gleyssinho (ou que já teve):

Eu tenho a vontade de fazer um grande show na Arena do Jacaré. Um show bem montado, com uma bela estrutra para todo mundo, para muita gente.

Ali é fantástico! A gente vê muitos shows de artistas grandes nos estádios e aqui na nossa cidade a gente imagina o quanto seria bacana. Já fiz um show ali ano passado, no final do jogo do acesso do Democrata. Foi do lado de fora do estádio e tinha muita gente.

Deus está escutando, quem sabe? Eu acredito que tudo tem a hora, se Deus tem esses propósitos que coloca em nossas vontades, Ele vai escrever do jeito que a gente merece. O que temos que fazer é seguir trabalhando e eu tenho desejo de realizar esses sonhos e fazer shows dessa maneira.

Foto: Gleyssinho/Instagram/Divulgação

Quando não está cantando, você gosta de fazer o quê?

Eu gosto de ficar em casa, com minha filha. Ali é onde tomo uma cervejinha, brinco com a filha, assisto televisão, é o que eu gosto de fazer. Até que saio pouco, acho que por conta do trabalho que já é de sair todo final de semana.

Mas gosto também de curtir shows. Minha esposa fala que eu não vou para curtir o show, porque fico olhando como as pessoas estão trabalhando, como as estruturas são montadas. Eu curto o show, mas de uma maneira diferente. Principalmente quando é um artista de muito peso (por exemplo, pude ir num show do Gustavo Lima que admiro demais) fico olhando como eles se comportam, se comunicam, como eles chegam e como saem. A gente vê de um ângulo diferente dos fãs. Todos os shows em que vou, aproveito para ficar perto do palco para poder assistir e aprender.

O que você sente quando canta?

Sinto um prazer muito grande. É meio inexplicável, uma coisa interior. Eu não consigo cantar mecanicamente, é mais do que isso. Tanto que se não consigo me expressar bem, fico chateado comigo, por mais que para as pessoas não tenha sido isso.

E o que espera que seu público sinta?

Meu pensamento a todo momento é transmitir paz para as pessoas, alegria. Se o meu show puder levar um pouco de tranquilidade e fazer com que as pessoas saiam um pouco desse mundo cheio de problemas, é o que tento fazer.

O Gleyssinho tem projetos novos pela frente?

Estamos trabalhando e ensaiando um novo show, bem montado. Também estamos projetando músicas novas para gravar. Porque o artsita vive de sua arte, não é mesmo? Estamos preparando para lançar não só em CD mas também no áudiovisual. O auge do nosso grande projeto é conseguir gravar um DVD dentro daquilo que conversamos como, por exemplo, na Arena. Já temos em mente o que sabemos fazer, agora é planejar passo a passo.

Esse tempo de preparo se relaciona também com encontrar a inspiração?

Se o artista trabalhar só mecanicamente, ele não consegue tocar as pessoas. Você pode perceber que os artistas que mais tocam as pessoas, têm muita entrega. Vejo muitos artistas e me impressiona como alguns conseguem ficar por tantos anos, às vezes até com um trabalho e só aquelas músicas, mas sempre com muita alegria e emoção.

Gleyssinho, obrigado por ter conversado com a gente! Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Eu que agradeço a oportunidade! É um prazer poder falar um pouco da minha história e desse universo maravilhoso que é a música popular brasileira. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram @gleyssinhooficial, no Youtube também Gleyssinho Oficial, Twitter @sougleyssinho e Spotify Gleyssinho Samblack.

---

Vozes da cidade e região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores da redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os fazem enxergar além de nossas fronteiras.

---

Da Redação, Vinícius Oliveira