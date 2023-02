Se proteja: Veja como não cair em golpes no carnaval

Carnaval é uma festa, mas se não houver atenção, pode se tornar uma fonte de tristeza. Com muitas pessoas desatentas e outras embriagadas, os golpistas aproveitam a oportunidade para lucrar.

Um dos golpes mais comuns é quando o cliente pede uma bebida, entrega o cartão para o vendedor, digita a senha e, horas depois, descobre que o cartão foi trocado durante a compra.

Troca de cartão

Nesse golpe, o criminoso, frequentemente se passando por ambulante, devolve um modelo idêntico, normalmente de uma pessoa que já foi vítima do mesmo esquema. Para evitar esse tipo de crime, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) oferece uma dica simples, mas eficaz: nunca entregue seu cartão para alguém inserir na máquina e realizar o pagamento, faça isso você mesmo.

Os criminosos são ágeis e utilizam o cartão e a senha, observados durante a digitação, para realizar compras e transações com seus dados. Por isso, é fundamental ter cuidado com a senha e não deixar as pessoas verem o que você está digitando. O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini, explica que "o chip é uma tecnologia bastante segura, então, se o golpista não tiver acesso ao cartão e à senha, ele não conseguirá transacionar".

Além disso, os golpistas muitas vezes usam algum truque para desviar a atenção da vítima e fazê-la digitar a senha no campo destinado ao valor da compra, o que expõe os números. Volpini ressalta que "o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos". Portanto, é importante prestar atenção às condições em que se digita a senha e tomar as medidas necessárias para proteger os dados.

Alteração de valor

Outro golpe comum é a alteração do valor. Nesse caso, o criminoso digita um valor diferente do que deveria ser pago. Para evitar esse tipo de fraude, é importante seguir algumas dicas. Primeiro, observe o valor que aparece no visor antes de inserir sua senha. Segundo, peça um comprovante para confirmar o valor da compra. Se o vendedor disser que o visor está quebrado ou que não está saindo o comprovante, fique desconfiado. Além disso, se o vendedor pedir para passar o cartão novamente, verifique o valor cobrado pelo aplicativo do banco.

Outra dica importante é não guardar senhas, especialmente de bancos, em blocos de anotação ou aplicativos no celular. É melhor memorizá-las ou escrevê-las em um lugar seguro e não compartilhado. Evite também guardar as senhas em pedaços de papel, já que isso é inseguro e pode ser perigoso.

Pix

Os mesmos cuidados também são importantes para pagamentos via PIX. É crucial confirmar se o QR Code indicado ou a transferência estão com o valor correto e estão sendo enviados para a pessoa certa, não só durante o Carnaval, mas sempre.

De acordo com o especialista, o golpista aproveita-se da pressa que muitas vezes sentimos em resolver nossos problemas rapidamente e acabamos nos descuidando. Por isso, é importante estar atento à transação e confirmar os detalhes antes de finalizar a operação.

Outra medida que pode ajudar a proteger o seu dinheiro é diminuir os limites de transação, seja do PIX ou de cartões, especialmente em lugares de maior risco ou em meio a aglomerações. Desta forma, você pode evitar maiores prejuízos.

Como se prevenir durante o Carnaval?

Confira outras dicas que a Febraban deu para garantir mais segurança para o seu bolso durante o feriado do Carnaval:

Proteja seu cartão e não o mantenha solto em bolsos ou bolsas. Isso pode aumentar o risco de pagamentos por aproximação durante aglomerações, como em bloquinhos de Carnaval.

Se o vendedor precisar pegar seu cartão, verifique se é realmente o seu cartão que está sendo devolvido.

Mantenha o seu celular sempre protegido em situações de aglomerações, pois há risco de furto do aparelho em bloquinhos de Carnaval.

Use uma senha única para acessar o banco, além de proteger o seu celular com bloqueio de tela inicial, biometria facial/digital e ative o bloqueio automático de tela.

Em caso de roubo, notifique imediatamente o seu banco e registre um boletim de ocorrência.

Cai em um golpe, e agora?

Se você caiu em um golpe e percebeu instantes depois, o primeiro passo é entrar em contato imediatamente com o seu banco e explicar a situação. Quanto mais cedo você entrar em contato, maiores serão as chances da instituição de recuperar seu dinheiro e realizar a devolução. O banco pode suspender os acessos pelo cartão e pelo celular, tornando inválidos os valores nas mãos dos golpistas.

Em seguida, é recomendável fazer um boletim de ocorrência. As políticas de ressarcimento variam de acordo com cada instituição bancária. Não há diferenças entre o uso de cartões de crédito ou débito em termos de riscos e formas de proteção.

O uso de cartão por aproximação não oferece mais riscos do que o uso convencional de cartão, pois o pagamento só é efetuado quando encostado diretamente nas maquininhas. A segurança do cartão é protegida quando guardado corretamente na carteira ou na bolsa.

A chave para se proteger contra golpes e fraudes é ter conhecimento e informação. Quanto mais informado e consciente você estiver, e quanto mais seguir dicas de segurança, mais protegido estará.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: G1.