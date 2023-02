Sete Lagoas Pro Bem é hoje (11) com muita música e ação social

A segunda edição do Sete Lagoas Pro Bem chega na mesma energia da primeira: promover um evento beneficente com muitas atrações musicais! O público pode fazer doações de leite ao Hospital Nossa Senhora das Graças e para famílias com situação de vulnerabilidade atendidas pela Secretaria de Assistência social. Veja a seguir como participar.

Foto: FLOW Produtora/Genilson Souza/Divulgação

Local e horário: Mercado San Pietro Eventos, 21h - Rua Pedra Grande, nº 2543, Bairro Santo Antonio

Clique aqui para ver no mapa.

Atrações confirmadas: SAMBADUB, SAMBA SOLTO, MARLON BARONE, DJ ISADORA LEAL, RIQUE DJ

Como funciona?

1º - Clique nesse link abaixo e retire o seu ingresso.

https://www.sympla.com.br/sete-lagoas-pro-bem__1821716

2º - No dia do evento apresente o seu ingresso juntamente com um documento de identificação com foto + a sua doação de 1 LITRO DE LEITE.

Obs: Obrigatório a retirada antecipada do seu ingresso. Após as 23:30H será cobrado portaria.

Os ingressos são LIMITADOS! Então garanta já o seu!

Mais informações:

(31) 9 7505-6842 - LUCAS ANICETO

(31) 9 9511-5055 - GENILSON SOUZA

