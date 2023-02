CCN Teatro Preqaria recebe duas peças neste fim de semana

O ambiente do CCN Teatro Preqaria proporciona ao público duas peças teatrais neste fim de semana. Sábado (11) é dia do espetáculo "ESSÊNCIAS" e no domingo a casa recebe o musical "A CAMINHO DE HOLLYWOOD". Confira:

11/02 - ESSÊNCIAS

SINOPSE: Nossas ancestralidades, nossos avós, os rios, e as veias da terra. Esses parentes, nós vemos como coisas a parte, mas não estão separados, eles também são o que somos, estão lá e aqui dentro.

As montanhas, as grutas, os rios e mares, as rochas e nossas duras cabeças. Neste espetáculo buscamos relacionar o dentro e o fora, as essências pessoais e os elementos que nos formam.

Horário: 20h | Peça Teatral - Preqaria Cia. de Teatro

Garanta ingressos: pelo direct ou Whatsapp: (31) 3772-8086.

Antecipado R$ 20 / Meia R$ 25 / Inteira R$ 50

12/02 - A CAMINHO DE HOLLYWOOD

Horário: 17h30 | Peça Teatral - Grupo Encanto | R$ 10 reais

Informações e ingressos: (31) 99817 1859, (31) 99930 1758

Endereço: Bairro Canaã, Rua Aleixo Lanza, N° 41 – Centro Cultural Nacional Teatro PreQaria. Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação com Preqaria Cia. de Teatro