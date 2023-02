Ensaio de Carnaval acontece hoje (16) na Ilha

O período mais festivo no ano está prestes a começar e A Ilha já entra no clima: é o Ensaio de Carnaval que ocorre nessa quinta no 2º andar do local.

Foto: A Ilha/Instagram/Divulgação

Com presenças confirmadas de Victor e Fabiano, Rique DJ e participação de Vilmara Apsso, o evento começa a partir das 21h. Veja como chegar:

Av. Getúlio Vargas, nº 350, Centro (Orla da Lagoa Paulino)

Da Redação.