Fraude do Instagram: invasores clonam contas femininas para comercializar conteúdo pornográfico

Esta semana, tem circulado no Instagram uma nova fraude em que indivíduos roubam fotos de mulheres e criam contas falsas com o intuito de comercializar conteúdo pornográfico. Em geral, os fraudadores começam a seguir homens que aparecem no perfil da vítima. Em seguida, publicam histórias e anunciam que a pessoa está agora trabalhando com conteúdo adulto. Quando a vítima descobre a conta falsa, ela é impedida de acessar o perfil, já que está bloqueada pelo invasor.

Foto: Lorenzo Di Cola/Getty Images

Por último, os criminosos adicionam em sua biografia do Instagram um link que leva a um site de pagamento, geralmente hospedado em servidores do Wix e Fansly, que contém imagens mais explícitas do que as encontradas no Instagram, incluindo vídeos, gifs e fotos de cenas de sexo. No entanto, as imagens não são da vítima cujo perfil foi clonado. Eles utilizam recursos para dificultar a identificação da pessoa, como esconder seus rostos e aplicar filtros para que as imagens não fiquem nítidas. Na última etapa do golpe, os invasores roubam os dados do cartão de crédito das pessoas que se cadastram no site.

Como se proteger?

Faça buscas periódicas em sites de buscas pelo seu nome e fotos, assim você poderá ver se ela já está sendo usada de forma indevida;

Confira sua lista de seguidores e caso suspeite das páginas com poucas publicações e seguidores e remova as contas suspeitas. Para fazer isso, basta ir na sua lista de seguidores e clicar em "remover". Você pode, ainda, bloquear esses perfis.

Caso seja vítima de um golpe, procure a delegacia de crimes virtuais de sua cidade e faça um boletim de ocorrência.

Da redação com O Tempo.