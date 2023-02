Baile da Meia Noite acontece hoje (18) no Mercado San Pietro

O espaço do Mercado San Pietro se preparar para receber neste sábado (18) o maior baile funk do fim de semana do Carnaval. É o Baile da Meia Noite que chega na casa para sua primeira edição!

Foto: Baile da Meia Noite/Divulgação

O line-up do evento está completo com as seguintes atrações:

DJ ARANA DA TROPA

DJ WESLEY GONZAGA

DJ GORDÃO DO PC

DJ VIANA

DJ POETRY

DJ ISADORA LEAL

DJ JS DO MDC

O Baile tem início a partir das 21h, veja como é fácil chegar no Mercado San Pietro:

Rua Pedra Grande, nº 2543, Bairro Santo Antonio

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação.