Vozes da Cidade e Região: Fabio Augusto

Nascido no Bairro Boa Vista, Fabio Augusto desfila seu repertório musical em vários locais de Sete Lagoas e cidades vizinhas. O cantor de 50 anos gosta de viajar, além de cuidar de um cantinho especial da casa no seu tempo livre. Fabio é o convidado dessa semana no Vozes da Cidade e Região, confira!

Foto: Fabio Augusto, por Helenilto Pinheiro.

Quais gêneros musicais você canta?

Estilos variados (curto mais músicas populares e pop).

Suas maiores referências na música são:

Referência extra, não tenho. Mas venho de uma família de músicos (já veio no DNA).

Quem você convidaria para gravar uma música?

Pelo estilo, Djavan.

E para subir no palco com você?

Gosto de instrumentos, então para subir no palco comigo, meu sonho é uma orquestra.

Aquela música que não pode faltar no seu show:

Várias! Primeiros erros, Pais e filhos, Bee Gees e por aí vai.

Foto: Acervo pessoal do cantor

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show do Fabio Augusto (ou que já teve):

Na Casa da Cultura.

Quando não está cantando, você gosta de fazer o quê?

Gosto de olhar as plantas e a horta, quando posso a preferência é viajar.

O que você sente quando canta?

É um prazer fazer o que gosto!

E o que espera que seu público sinta?

Espero que sintam felicidade, prazer em ouvir a minha voz.

Fabio, obrigado por ter conversado com a gente! Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Na maioria da vezes, em meio de semana no 4 Estações Grill em Sete Lagoas. Também estarei no Miracolo Restaurante dias 04 e 25/03.

No mais, trabalho muito em Curvelo e região e em festas particulares. Em Pedro Leopoldo, também estou de vez em quando no Restaurante Zé Wilson. Estarei lá dia 11/03!

E meu Instagram é @fabiotecladoevoz.

---

Vozes da Cidade e Região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores da redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os fazem enxergar além de nossas fronteiras.

---

Da Redação, Vinícius Oliveira