EMCplay disponibiliza mostra gratuita de filmes e programas feitos por mulheres

Você sabia que apenas 20% dos filmes brasileiros têm direção feita por mulheres? É o que revelam dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), órgão vinculado à Ancine. Para ajudar a combater esse cenário tão desigual, a plataforma de streaming EMCplay lança em março a mostra "Mulheres em ação".

Foto: EMCplay.com/Reprodução

A EMCplay é uma plataforma de streaming pública e gratuita da Empresa Mineira de Comunicação (EMC). Seu catálogo traz uma extensa lista de longas, curtas, séries e shows além de conteúdos especiais da Rede Minas e da Rádio Inconfidência e a programação, ao vivo, dessas emissoras.

A mostra "Mulheres em ação", disponível de 6 a 31/3, se divide em quatro eixos: obras de ficção, documentário, animação e jornalismo cultural. “A EMCplay tem mostrado um conteúdo rico feito por elas. Isso já faz parte da política da plataforma de streaming e não poderíamos deixar de colocar em evidência, neste mês, a importância da participação delas no mercado audiovisual”, relata Gustavo Mendicino, presidente da EMC.

A curadoria dos mais de 15 filmes foi feita por mulheres da diretoria de Audiovisual e Produtos Digitais da EMC. Temas como o universo feminino, suas questões e dilemas são colocados na tela trazendo o olhar único e sensível que só as mulheres conseguem captar e traduzir.

Conteúdos exclusivos da Rede Minas, como a sexta temporada do programa “Cinematógrafo” inteiramente dedicada ao cinema feito por mulheres e a temporada “Liberdade ainda que Tardia” do programa “Mulhere-se” também estão disponíveis.

“Essa mostra foi pensada para inspirar novas mulheres a ocuparem a indústria potente do audiovisual, para mostrar que elas podem estar onde quiserem num set de filmagem, tanto nos bastidores quanto nas telas, ou assumindo uma direção. Ainda são poucas as mulheres que conseguem se manter na realização, mas elas são fundamentais na construção do cinema mineiro e a EMCplay dá visibilidade a elas. Precisamos ocupar mais esses espaços, equilibrar as estatísticas”, ressalta Flávia Moreira, diretora de Audiovisual e Produtos Digitais da EMC.

Assista ao EMCplay clicando aqui e acompanhe detalhes da mostra pelo Instagram @emcplaymg. Também é possível acessar através de aplicativos de celular que podem ser baxiados na Play Store ou Apple Store.

As sinopses dos filmes disponibilizados na mostra “Mulheres em Ação” podem ser conferidas aqui.

Da Redação com Agência Minas