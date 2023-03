Coletivo de mulheres “Nós que Enlaçam” fará exposição no Teatro Redenção em Sete Lagoas

Nos dias 30 e 31 de março acontece no Teatro Redenção, em Sete Lagoas, a exposição "MULHERES E HISTÓRIA: memórias coletivas de mulheres do interior de MG", do coletivo de mulheres Nós que Enlaçam.

Arte: Nós que Enlaçam/Divulgação

O coletivo iniciou suas atividades em 2021 e desde então essas mulheres se reúnem para compartilhar suas memórias num exercício de fala e escuta ativa.

Tendo como questão norteadora “o que é ser uma mulher?”, o singular pôde se revelar em seus aspectos comuns a todas. As mulheres não são iguais e suas histórias se iniciam muito antes de si, com suas mães, tias, avós; encontrando, assim, pontos de ressonância. Dos nós de cada uma a um modo de enlace entre mulheres, este coletivo se constitui como uma proposta de diversidade, cooperação e sororidade.

Nesta exposição será possível visualizar a história de trabalho dessas mulheres, quem são e o que as mobiliza nos laços umas com as outras.

Informações:

Datas 30 e 31 de março

Horário: 10h as 19h

Local: Teatro Redenção - Rua Monsenhor Messias, 339, Centro, Sete Lagoas/MG.

ENTRADA FRANCA

A exposição tem apoio da UNIFEMM e do Teatro Redenção.

Da Redação com Coletivo de Mulheres Nós que Enlaçam