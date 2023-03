Acelere seu celular em minutos com essas 12 dicas valiosas antes de considerar uma troca

É inevitável que os telefones celulares se tornem mais lentos à medida que são utilizados. Isso pode ser causado pelo aumento do volume de aplicativos, fotos, vídeos, áudios e dados que o aparelho armazena para funcionar adequadamente. Outro fator pode ser a falta de atualização do sistema operacional e das medidas de segurança. Se o seu smartphone estiver funcionando com lentidão e travando com frequência, aqui estão algumas dicas úteis que você pode seguir.

Foto: Reprodução Google Imagens

Mantenha o sistema operacional atualizado: Uma maneira eficaz de manter o desempenho do seu celular em alta é garantir que o sistema operacional esteja atualizado. Essas atualizações geralmente corrigem falhas e vulnerabilidades de segurança encontradas pelos fabricantes.



Reinicie o seu celular: Embora possa parecer simples, reiniciar o celular pode ser uma maneira eficaz de eliminar programas que estejam prejudicando o desempenho do aparelho.



Verifique o software antivírus: Embora o software antivírus possa consumir parte da memória do celular, é uma medida importante para manter a segurança do dispositivo. Certifique-se de que o seu antivírus esteja atualizado e configurado corretamente para garantir uma proteção adequada.



Remova aplicativos desnecessários: A instalação de muitos aplicativos pode tornar o celular mais lento. Portanto, é importante remover aplicativos desnecessários que estejam consumindo recursos valiosos do sistema.



Limpe o cache: O cache é uma área de armazenamento temporário que ajuda a acelerar a abertura de aplicativos frequentemente usados. No entanto, com o tempo, o cache pode acumular e prejudicar o desempenho do celular. Limpar o cache regularmente pode ajudar a melhorar o desempenho do aparelho.



Restaure as configurações de fábrica: Se o seu celular estiver com desempenho muito comprometido, uma opção é restaurar as configurações de fábrica. Lembre-se de fazer um backup dos seus dados antes de executar essa opção.



Desative animações: As animações podem tornar o celular mais lento. Se você quiser melhorar o desempenho do seu celular, pode desativar essas animações nas configurações do aparelho. Isso pode ajudar a acelerar a navegação do sistema.



Limite a sincronização de contas: As contas conectadas ao seu celular, como e-mail e redes sociais, podem estar sincronizando constantemente dados, o que pode causar lentidão. Para melhorar o desempenho, tente limitar a frequência de sincronização ou desativar a sincronização de contas menos usadas.



Use um aplicativo de limpeza de memória: existem vários aplicativos de limpeza de memória que podem ajudar a liberar espaço e melhorar o desempenho do celular. Esses aplicativos podem limpar o cache, excluir arquivos desnecessários e fechar aplicativos em segundo plano.



Desinstale aplicativos pré-instalados: muitos celulares vêm com aplicativos pré-instalados que você provavelmente nunca usará. Esses aplicativos podem estar ocupando espaço na memória do celular e prejudicando o desempenho. Tente desinstalar aplicativos que você não usa.



Ative o modo de economia de energia: O modo de economia de energia pode ajudar a prolongar a duração da bateria do celular e reduzir o consumo de recursos. Isso pode melhorar o desempenho do celular, especialmente se a bateria estiver fraca.



Verifique o espaço de armazenamento disponível: se o seu celular estiver com pouco espaço de armazenamento disponível, isso pode afetar o desempenho. Tente liberar espaço, excluindo arquivos desnecessários ou movendo-os para um cartão SD. Isso pode melhorar o desempenho do celular e garantir que ele funcione sem problemas.

da redação