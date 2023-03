"Shazam!" mostra que uma história simples pode ser um sucesso no mundo dos super-heróis

O filme produzido por Peter Safran, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (16), é bem-sucedido exatamente por não se levar muito a sério.

Foto: Warner Bros./Discovery Divulgação

A DC está atualmente passando por uma transição nos cinemas devido à venda da Warner Bros. para a Discovery. A nova direção é liderada pelos produtores James Gunn e Peter Safran. O filme "Shazam! Fúria dos Deuses" é uma continuação do longa-metragem de 2019 e apresenta Billy Batson, agora um adolescente capaz de se transformar em um super-herói ao invocar um poder místico.

A sequência mantém o espírito da história de origem, mas é aprimorada graças aos ótimos coadjuvantes que formam a equipe familiar do herói. Embora o protagonista já controle suas habilidades, ele busca amadurecer e unir seus irmãos adotivos, com quem compartilha os dons mágicos. A equipe familiar, composta por crianças em corpos adultos poderosos, adiciona carisma ao filme e acaba ofuscando o protagonista. Embora não seja excepcional, "Shazam! Fúria dos Deuses" é bem produzido, conhece seu público e não se leva a sério. O filme estreia em 16 de março.

A história de Shazam é diferente das jornadas grandiosas de heróis como Batman e Superman, e se concentra na proximidade dos personagens, que são adolescentes descobrindo seus poderes mágicos. Essa abordagem é o diferencial do filme em relação às produções da Marvel Studios, que buscam contar histórias arrebatadoras depois dos acontecimentos de "Vingadores: Guerra Infinita" e "Ultimato".

"Shazam! Fúria dos Deuses" encontra o caminho do meio dentro do cenário da DC nos cinemas, e apresenta elementos do universo compartilhado sem exagerar no uso dos personagens. O elenco está confortável e as piadas são funcionais dentro da proposta de colocar crianças como super-heróis. No entanto, a Warner Bros. Discovery precisa ficar atenta ao tom do filme, já que Asher Angel, o Shazam antes da transformação, está com cara de homem e será difícil aceitar suas atitudes imaturas como super-herói no futuro.

O filme também é um elo perfeito entre o que existia antes na DC e o que está por vir, e traz personagens desse outro momento do estúdio com uma cara mais jovial e descontraída. "Shazam! Fúria dos Deuses" pode ser a base do novo universo da DC, como afirmou James Gunn em seu perfil no Twitter, já que os personagens podem ajudar a sustentar outros que as pessoas não conhecem, assim como aconteceu com "Guardiões da Galáxia". Não há razão para que os personagens ou atores que os interpretam não façam parte do DCU, segundo Gunn.

Da redação, Djhessica Monteiro.