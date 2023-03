O Pálido Olho Azul: um suspense psicológico envolvente que mergulha na mente humana

O filme "O Pálido Olho Azul" disponível na NETFLIX é um suspense psicológico baseado no conto de mesmo nome de Edmund Wilson. O enredo se passa em um campus universitário na década de 1870, onde um jovem estudante de arte é convidado a participar de uma aula de literatura ministrada pelo ex-detetive e agora professor, Harry Lyons. Lyons propõe que seus alunos analisem a poesia de Edgar Allan Poe, mas as aulas tomam um rumo sinistro quando um assassinato acontece no campus e o professor decide investigar o caso por conta própria.

Foto: Netflix © 2022

Com uma narrativa intrigante e atuações excepcionais de seus protagonistas, o filme explora temas como a natureza do mal, a dualidade humana e o poder da literatura para influenciar a mente das pessoas. O final surpreendente é uma reflexão sobre a verdadeira natureza do que é real e do que é ficção. "O Pálido Olho Azul" é um filme para quem gosta de suspense psicológico, literatura e mistério.

da redação