Prepare a pipoca e mergulhe em um mundo novo com o filme recém-lançado na Netflix

Já Era Hora: Um lembrete sobre a importância de valorizar o tempo e as pessoas que amamos.

Foto: Divulgação

O filme “Já Era Hora”, dirigido por Alessandro Aronadio e escrito em parceria com Renato Sannio, aborda a importância de valorizar o tempo ao lado das pessoas que realmente importam. O protagonista Dante é um homem que está sempre apressado e preocupado demais com seu trabalho, sendo uma de suas maiores mágoas a indiferença e ausência de seu pai. Em sua festa surpresa de 40 anos, Dante chega horas depois, deixando os convidados à sua espera durante toda a tarde. No entanto, quando acorda no dia seguinte, percebe que passou um ano sem saber como isso aconteceu.

Durante o restante do filme, Dante dá saltos temporais sem perceber, e esses saltos ocorrem sem que ele tenha controle sobre eles. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor vivem em uma cronologia comum, sem pulos, o que faz com que elas se lembrem de coisas que Dante não tem memória. Ao longo dos anos, ele se afasta da família e se torna um homem mesquinho e solitário, perdendo tudo o que realmente importa na vida.

O filme é uma metáfora sobre como estamos deixando o melhor da vida passar ao ficarmos tão ocupados e preocupados com o trabalho, o sucesso e o dinheiro, deixando de lado o que realmente importa: experimentar, se apaixonar, compartilhar a vida com alguém, ter filhos e simplesmente respirar. A vida é um sopro, e o filme nos ensina sobre a importância de valorizar o tempo e as pessoas que amamos.

No geral, o filme “Já Era Hora” é uma mistura de comédia e drama que oferece uma lição valiosa e comovente sobre o valor do tempo e das relações humanas.O filme é uma produção italiana que vale a pena ser assistida.

Da redação, Djhessica Monteiro.