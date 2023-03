7 sugestões de filmes e séries para uma maratona neste fim de semana

Com o fim de semana chegando, muitas pessoas aproveitam para relaxar e acompanhar uma série ou fazer uma maratona de filmes. Pensando nisso, a redação do SeteLagoas.com.br elaborou uma lista com algumas sugestões de filmes, séries e documentários para você assistir neste fim de semana.

Então, prepare a pipoca e relaxe.

Foto: Ilustrativa

O Agente Noturno (Netflix)

O Agente Noturno é uma série de ação e suspense sofisticado baseado no romance de Matthew Quirk. A trama segue um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, sempre pronto para atender um telefone que nunca toca. Porém, um dia sua vida muda quando ele recebe uma ligação que revela uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

Vosso Reino (Netflix)

Vosso Reino é um suspense político produzido na Argentina, que apresenta uma batalha épica entre o bem e o mal em sua segunda e última temporada. Na trama, o pastor Emilio é eleito presidente da Argentina, porém seu governo enfrenta dificuldades. Ao invés de fazer concessões, Emilio recorre à pressão e, com novos aliados, cria um exército para implementar um reino de terror. Em contrapartida, seu adversário Tadeo se torna um líder populista determinado a cumprir sua missão na luta eterna entre o bem e o mal.

Em uma ilha bem distante (Netflix)

Este filme romântico tem conquistado o público graças ao carisma da protagonista, uma mulher alemã que, após perder sua mãe, viaja para a Croácia e embarca em uma jornada de descobertas.

O Cerco de Waco (Netflix)

A série documental em três partes apresenta o relato completo do cerco sangrento de 51 dias em Waco, Texas, em 1993, liderado pelo líder religioso David Koresh contra o governo dos EUA. O conflito iniciou com um tiroteio e terminou em um incêndio transmitido ao vivo pela TV. A série é dirigida pelo cineasta Tiller Russell e inclui entrevistas com representantes de todos os lados, além de imagens inéditas de vídeos da unidade de negociação de crises do FBI e gravações.

The Mandalorian ( Disney +)

A série, que está lançando sua terceira temporada, faz parte do universo de Star Wars e tem sido um grande sucesso desde o lançamento da primeira temporada em novembro de 2019. Além do adorável "Baby Yoda", que cativou muitos fãs, a narrativa da série também é única e envolvente, mantendo o telespectador preso.

O Faixa Preta: A Verdadeira Historia de Fernando Tererê (HBO Max)

Um longa-metragem dirigido pelo cineasta brasileiro Caco Souza, baseado em fatos reais, conta a história de Fernando Tererê, um dos mais renomados lutadores de jiu-jitsu que, durante o auge de sua carreira, enfrentou a sua maior derrota.

Amor e Morte (HBO Max)

Uma minissérie inspirada em um caso real envolvendo Candy Montgomery apresenta Elizabeth Olsen no papel da dona de casa entediada que se envolve em um caso com o marido de sua melhor amiga. Quando a amiga é brutalmente assassinada, ela se torna a principal suspeita do crime.

Da redação, Djhessica Monteiro.