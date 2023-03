Um Cisco, a vida de Chico Xavier: musical sobre a história do médium é apresentado em BH neste fim de semana

O musical "Um Cisco, A Vida de Chico Xavier" está em cartaz em Belo Horizonte neste fim de semana. As sessões são realizadas nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), no Cine Theatro Brasil, às 21h.

Foto: Reprodução/Internet

O espetáculo assinado por Plinio Oliveira conta vida do médium brasileiro de forma leve e comovente. Ambientada em uma estação de trem, a trajetória de Chico é narrada desde a infância.

Os ingressos custam R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada). Eles estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e no site. Há ainda a opção do ingresso solidário: levando 1 kg de alimento não perecível, o valor da entrada é R$ 130.

Com g1