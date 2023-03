Museu Ferroviário recebe encontro de capoeira do Coletivo Aruandê no sábado (25)

Neste sábado (25) o grupo de mulheres que formam juntas o Coletivo Aruandê promove o 2º Encontro Aruandê em Sete Lagoas, evento que valoriza a capoeira. O encontro acontece a partir das 09h no tradicional ponto turístico e cultural da cidade, o Museu Ferroviário.

Foto: Coletivo Aruandê / Divulgação

Segundo o próprio Coletivo em sua rede social, o grupo "é composto por integrantes de diferentes grupos de capoeira reunidas em um coletivo com intenção de produzir capoeira e cultura popular com um viés feminino. Uma rede de mulheres que por meio da capoeira inspiram uma as outras, apoiam e fortalecem a presença feminina na capoeira". Elas ressaltam ainda que o todos podem participar das atividades, independente de orientação sexual, religiosa ou política. Veja a programação para amanhã:

09h Abertura - Canção Aruandê - Cristal (Mundo Capoeira)

09:15h Roda de conversa - Mulheres na capoeira: contexto histórico à atualidade - Instrutora Priscila Paiva (Companhia Pernas Pro Ar)

10:30 Maculelê - Monitora Pantera (Ginga Capoeira)

11:0h Cortejo - do Museu Ferroviário para Praça do CAT + Roda de Capoeira no CAT

Coaborações de R$ 15 para o coletivo podem ser feitas através do pix coletivoaruande@gmail.com. Serão entregues certificados de participação mediante lista de presença.

O evento tem apoio cultural da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Da Redação com Coletivo Aruandê