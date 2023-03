Último show do Skank lota Mineirão com sucessos da banda, Milton Nascimento e muita emoção

Após mais de 30 anos, a banda mineira Skank - que começou em Belo Horizonte em 1991 - chegou ao fim neste domingo (26). E, para encerrar as três décadas marcadas por muitos sucessos, o grupo fez a última apresentação da “Turnê da Despedida” no Mineirão, em Belo Horizonte, local bastante simbólico para eles. Foi no estádio que a banda gravou o clipe “É uma partida de futebol”, onde também eles amam assistir partidas de futebol, como bons torcedores mineiros.

Foto: Reprodução/Internet

O show contou com uma mega estrutura, que serviu para gravação também de um DVD, spoiler que Henrique Portugal deu à Itatiaia em entrevista exclusiva dias antes da apresentação. Agora, as imagens poderão ser revisitadas de uma forma bastante especial sempre que os fãs do grupo sentirem saudades.

Ao subir ao palco, Samuel Rosa fez um pronunciamento emocionante:

A maior dúvida de uma banda, quando ela começa, é saber quanto tempo essa brincadeira maravilhosa vai durar, você viver de arte, você viver da sua música. A gente teme muito ser efêmero nesse mundo da música popular, da música pop. Eu tinha várias dúvidas, óbvio, todos nós, com uma tenra idade, com 24, 25 anos. E hoje a gente sobe [ao palco] com todas as respostas. Isso é incrível!

O vocalista do grupo completa:

Nós passamos pelos anos, amadurecemos. Eu vou usar uma palavra, envelhecemos, é uma palavra muito digna. E a gente continua relevante pra tanta gente legal quanto vocês. Não é das tarefas mais fáceis, "cês" sabem. Tem muito o que comemorar aqui hoje.

A apresentação foi marcada por muita emoção e também alegria, ao som de hits que acompanharam a história da banda. O público dançou ao som de “Jackie tequila”, trocou carinhos com a pessoa amada com "Sutilmente" e “Vamos Fugir”, e cantou muito “É uma partida de futebol”. Além disso, dentre as canções escolhidas para a noite, estavam: “Dois Rios”, “É Proibido Fumar”, “Ainda Gosto Dela”, “Garota Nacional” e “Mil Acasos".

O show reuniu milhares de pessoas de vários locais de Minas Gerais, do Brasil e do mundo - incluindo Japão, Estados Unidos (EUA), Portugal, Espanha, Itália e Argentina.

Outro momento emocionante da noite ocorreu quando fãs improvisaram as tradicionais luzes usadas pela banda Coldplay - por meio de pulseiras eletrônicas - usando copos de bebida do show do Skank. Na ocasião, eles colocaram o aparelho dentro de copos e o Mineirão foi tomado por luzes. Foi de se arrepiar.

Participação ilustre

A banda Skank recebeu Milton Nascimento no Mineirão - artista que se despediu dos palcos em novembro de 2022 também no estádio. Ele foi longamente aplaudido pelo público, que estava emocionado. "Senhoras e Senhores, Milton Nascimento, Bituca", anunciou Samuel Rosa.

Milton Nascimento se juntou aos quatro integrantes do Skank para cantar a música "Resposta", uma das mais amadas pelos fãs. O público cantou junto todos os versos. No estádio, o clima foi de bastante comoção, um misto de sentimentos: o último show do Skank, a última vez que Milton Nascimento dividia o palco com a banda.

O Mineirão recebeu um “mar de pessoas” para se despedir do grupo. De Belo Horizonte, Maria Horta Andrade reuniu a família e amigos para curtir o último show da banda - com direito a uma festa feita na pista mesmo.

"O show do Skank é muito BH, é muito mineiro, é tudo de bom, uma energia que não cabe e a gente espera de coração que não seja o último [...] Eu sei todas as músicas. É sempre uma música que toca o coração. É maravilhoso", comentou.

Direto de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, as irmãs Bruna Mancini e Maísa Mancini vieram à capital para a despedida do grupo. "É muita emoção estar vivendo isso pela última vez, mas eles deixaram muita história e nós vamos viver isso pra sempre", reflete Bruna.

Moradora de BH, Flávia Caetano trouxe a família toda para acompanhar o show. "Eu sou fã do Skank há muito, muito tempo. Fez parte da minha vida [...] Criei minhas filhas muito bem ao som do Skank. Toda minha família é fã da banda", conta.

Fim da banda

Foi em 2019 que os integrantes do Skank definiram o fim da banda. No entanto, devido à pandemia, a decisão precisou ser adiada. Em 2022, o grupo formado por Samuel Rosa (voz e guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) deu início à “Turnê da Despedida”, que passou por várias cidades brasileiras e teve seu encerramento em show emocionante em Belo Horizonte neste domingo (26).

À Itatiaia, Henrique Portugal explicou que os integrantes do grupo possuem projetos paralelos - que não coincidiam com a agenda da banda - o que ocasionou seu fim. E é isso que eles irão se dedicar a partir de agora: a projetos pessoais. Alerta para os fãs do grupo: o fim da banda não representa a despedida da carreira dos artistas. Afinal, eles seguem na música, porém em carreira solo.

“Ainda estamos nos organizando e programando nossos trabalhos solos. Alguns de nós já tem coisas paralelas à banda e devemos seguir trabalhando com outros amigos, com outros projetos”, contou Henrique. Ele acrescenta: “O importante é que a gente sabe que o Skank sempre vai existir, mesmo que a gente não toque mais junto. O Skank não acaba, as nossas músicas seguem.”

Com Itatiaia