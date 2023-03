Black Dollar tem sua estreia confirmada e puxa a sequência de novos singles da banda Voutyz

O single Black dollar, foi o grande escolhido para debute da vibração e energia da banda Voutyz nos streaming digitais. A banda que trás em sua vertente uma apresentação atual e vibrante do rock em seu heavy rock autoral, que se embasa no diálogo das duas guitarras com o baixo e a bateria e o uso de samplers. Sua sinestesia apresenta riffs marcantes, seguindo com melodias fortes e dançantes que trazem a sensação de fusão entre os seus hits favoritos, enquanto imerso em um vocal melodioso, potente e letras harmônicas.

Foto: Voutyz / Divulgação

A plataforma de ação da banda Voutyz vem cativando seu público em apresentações notáveis enérgicas, as quais acontecem pelo Brasil. “Brindamos nosso caminho de ascensão com um dos nossos primeiros hits, Black dollar foi escolhido para ser o primeiro de 3 singles que vem a tona ainda este semestre.” - diz a vocalista e guitarrista Katy Wostler em entrevista à plataforma. A banda ainda adianta aos fãs a veracidade dos boatos sobre o lançamento do álbum com a setlist da apresentação inédita do show realizado no Universo Paralello na Bahia em janeiro, e convida a todos para conhecerem seu trabalho autoral nos shows e streamings.

“Trazemos ao público o que queríamos ouvir de forma que nossa representatividade seja genuína” ressalta o baixista Maia Carl que tem sua fala completada pelo baterista Tony Faccin, “ A força de Black Dollar incita um single direto, agressivo e radiofônico que preparamos com carinho para marcar o ascendimento da Voutyz pelo caminho digital”.

A banda que é formada por mineiros de Lagoa Santa já se apresentou em Sete Lagoas e pretende voltar: "Tocamos no Woodstock no sábado de carnaval e fomos muito bem recebidos pelo público de Sete Lagoas nesse dia, caso de amor a primeira vista! A galera que melhor entendeu nosso som, com retorno excepcional de energia. Adoramos e queremos voltar em breve", relata Tony Faccin.

O single Black Dollar vai ao ar dia 31 de março nas principais plataformas de streaming do país e do mundo. Siga a voutyz nas redes sociais e faça seu pré-save através desse link.

Da Redação com Voutyz