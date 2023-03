Happy Hour das Divas recebe Kelly Lima para cantar no Shopping Sete Lagoas

Numa nova edição do Happy Hour das Divas, a música dessa noite no Pátio das Águas do Shopping Sete Lagoas fica por conta de Kelly Lima. A cantora apresenta seu repertório a partir das 19h no espaço.

Shopping Sete Lagoas / Divulgação

O Happy Hour das Divas acontecerá sempre às quintas-feiras do mês de março no Shopping. O evento faz parte da programação especial do centro comercial voltada ao público feminino neste mês. Confira como chegar:

Av. Otávio Campelo Ribeiro, nº 2801, Bairro Eldorado

Da Redação