Vozes da Cidade e Região: Edson e Rudson

Uma dupla de irmãos que teve forte influência musical dentro de sua própria casa, Edson de 35 anos e Rudson de 40 se destacam pelo voz e ritmo marcantes do sertanejo. Naturais do distrito de São José da Lagoa em Curvelo-MG, Edson e Rudson são nossos convidados de hoje no Vozes da Cidade e Região! Conheça mais sobre a dupla:

Edson e Rudson. Créditos: Jéssica Alves Aparecida

Como vocês decidiram formar a dupla?

Somos irmãos, nascemos e crescemos dentro da música. Nosso pai (José Antônio) era sanfoneiro e tinha uma casa de show na pequena cidade de São José da Lagoa onde ele tocava. A partir daí começamos nosso engajamento na música e decidimos seguir a carreira.

Quais gêneros musicais vocês mais gostam de cantar?

Sertanejo.

Suas maiores referências na música são:

Milionário e José Rico.

Quem vocês convidariam para gravar no estúdio?

Gustavo Lima.

E para subir no palco ao vivo com vocês?

Gustavo Lima e Zé Neto e Cristiano.

Edson e Rudson. Créditos: Jéssica Alves Aparecida Assessoria

Aquela música que não pode faltar no show da dupla:

"Do outro lado da cidade".

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show do Edson e Rudson (ou que já teve e seria bacana repetir a dose):

ExpoSete.

Quando não estão cantando, gostam de fazer o quê?

Pescar, curtir uma geladinha e as boas companhias.

O que vocês sentem quando cantam?

Nos sentimos acolhidos, com liberdade e gratidão por estar fazendo o que mais gostamos e levando para as pessoas um pouco desse sentimento.

E o que espera que o público sinta?

Esperamos que o público através de nossas vozes, possa sentir-se amado e que possam desfrutar de todo amor pela música que expressamos, além de poder expressar também seus sentimentos e carinho que sentem através da música.

Onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho?

Estamos no Instagram como @edsonerudson, no YouTube e através no nosso WhatsApp: (31) 9 9562 7288.



---Vozes da Cidade e Região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores da redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os fazem enxergar além de nossas fronteiras.---Da Redação, Vinícius Oliveira