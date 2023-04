10 sugestões de filmes e séries para maratonar no fim de semana

Procurando por sugestões de filmes e séries para assistir no fim de semana? Aqui estão 10 opções incríveis, que incluem desde animações de aventura até dramas e comédias originais. Entre os destaques estão "Mistério em Paris", com Adam Sandler e Jennifer Aniston, a segunda temporada de "Rei da TV", que conta a história de Silvio Santos, e o novo longa-metragem da Apple, "Tetris", que acompanha a criação de um dos jogos mais famosos do mundo.

Foto: Ilustrativa

Kimi ni Todoke: Que chegue a você - Temporada 1

Onde assistir: Netflix

Série original de romance e drama

Baseada no mangá e anime Kimi ni Todoke, a nova série original da Netflix acompanha a história de Sawako, uma jovem que tem dificuldades para fazer amigos na escola. As coisas começam a mudar quando ela começa a se aproximar de um colega de classe. A série é uma ótima escolha para os fãs de doramas!

Mistério em Paris

Onde assistir: Netflix

Filme de mistério, ação e comédia

A sequência de Mistério no Mediterrâneo traz Nick Spitz (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) prontos para resolver um novo mistério. Dessa vez, a dupla atua como detetives profissionais e precisa investigar o desaparecimento de um amigo que foi raptado no dia de seu próprio casamento.

Black Clover: A Espada do Rei Mago

Onde assistir: Netflix

Animação de aventura e fantasia

A animação gira em torno de Asta, um jovem guerreiro que nasceu em um mundo mágico, mas sem nenhum poder mágico. Agora, ele precisa superar as adversidades para provar que pode se tornar um Rei Mago.

O Menino e o Tigre

Onde assistir: Prime Video

Filme de aventura

Depois de resgatar Mukti, um filhote de tigre, o jovem Balmani precisa encontrar um lar seguro para o seu novo amigo. Ao mesmo tempo, eles precisam sobreviver às constantes investidas de um grupo de caçadores impiedosos.

The Power - Temporada 1

Onde assistir: Prime Video

Série original de drama e ficção científica

The Power conta a história de um grupo de garotas adolescentes que desenvolvem o poder de controlar a eletricidade de uma maneira misteriosa. Unidas, elas precisam se defender daqueles que ameaçam destruí-las por conta de suas habilidades especiais.

Rei da TV - Temporada 2

Onde assistir: Star Plus

Série original de drama

A segunda temporada da série sobre a vida de Silvio Santos foca em momentos cruciais da trajetória do apresentador. Entre eles, o processo de sua candidatura à Presidência da República, a ascensão do canal SBT e o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel, que resultou no próprio apresentador sendo vítima do mesmo criminoso.

Fora da Prisão - Temporada 1

Onde assistir: Star Plus

Série original de comédia

Fora da Prisão é baseada na história real de Tracy McMillan, uma terapeuta de relacionamentos perfeccionista, mas atrapalhada, cuja vida vira de cabeça para baixo quando seu pai sai da prisão e vai morar com ela e seu filho.

Rye Lane: Um Amor Inesperado

Onde assistir: Star Plus

Filme de drama

Rye Lane: Um Amor Inesperado é um romance que conta a história de Dom e Yas, dois jovens que se conhecem após Dom descobrir a traição de sua namorada com seu melhor amigo. Juntos, eles embarcam em um romance repleto de passeios por bares e karaokês em busca da felicidade.

Succession - Temporada 4

Onde assistir: HBO Max

Série original de drama

A última temporada de Succession está ganhando novos episódios na HBO Max todos os domingos, sendo que o primeiro está disponível desde a semana passada. A trama acompanha Logan Roy, dono de uma das maiores empresas do mundo, e seus filhos decidindo o futuro do conglomerado da família em uma trama cheia de intrigas e traições.

Tetris

Onde assistir: Apple TV+

Filme de drama e biográfico

O longa-metragem Tetris acompanha a história da criação e popularização de um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Protagonizado por Tagon Egerton, o filme da Apple TV+ mostra a concepção do jogo e os desafios para seu lançamento mundial, nos anos 80.

Com tantas opções, é só escolher sua favorita, preparar a pipoca e aproveitar o fim de semana!

Da redação, Djhessica Monteiro