É amanhã: Lançamento do livro 'As Sacerdotisas' em Sete Lagoas

Imagem: Divulgação/ Everton de Souza Tolentino

Neste domingo (02), no Shopping de Sete Lagoas sera realizado o lançamento do livro "As Sacerdotisas", escrito por treze autoras. Com oficinas, mesa redonda, palestras e podcast durante todo o dia, o evento tem inscrições gratuitas através do canal do sympla para cumprir as exigências do shopping em relação à superlotação. Além disso, todos os participantes receberão certificados.

O dia será repleto de atividades, começando às 11h com a oficina "Passo a Passo de um Livro", ministrada por Fabiana Frederighi, escritora e acadêmica da Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa. Em seguida, às 12h, haverá o lançamento dos clubes, com descontos nas inscrições presenciais. As etapas do livro serão apresentadas e discutidas, além dos clubes de curso tarot cigano, leitura tarot cigano e aula de dança do ventre.

Às 14h, a escritora Maria Luiza Franco irá conduzir a oficina de escrita criativa, seguida por uma palestra sobre aromaterapia no autocuidado feminino às 15h. Às 16h, será realizada uma mesa redonda e, às 17h, um podcast com convidadas especiais, com inscrições disponíveis.

O evento culminará com o lançamento do livro "As Sacerdotisas" às 18h, onde as autoras farão uma apresentação oficial seguida de leitura de trechos e poesias. Em seguida, haverá a entrega dos certificados e apresentação do Sagrado Feminino através da dança tribal por Fabiana. A autora Nanda Fernandes apresentará três músicas e, após as fotos, haverá um tempo livre para autógrafos e vendas. O livro estará disponível na pré-venda por R$32,00 através de pix no contato disponibilizado, com autógrafo das autoras presentes, e R$40,00 na hora do evento.

Não perca a oportunidade de participar deste evento cultural gratuito e se aprofundar na literatura e cultura brasileira. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @comendadora_fabiana ou entre em contato via WhatsApp no número 31.982767011.

