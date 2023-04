Fugindo da rotina: 10 cidades e vilarejos para visitar durante a Semana Santa perto de Sete Lagoas

Há vários destinos próximos a Sete Lagoas que são ideais para quem busca relaxamento e renovação durante o feriado da Semana Santa. Alguns desses destinos incluem Macacos, Santana do Riacho, Jaboticatubas, São José da Serra, Lapinha da Serra, Glaura, Itatiaia e Conceição do Mato Dentro. Cada um desses locais oferece diferentes atrativos e atividades para os visitantes, como cachoeiras, montanhas, trilhas, passeios históricos e culinária local. Todos esses municípios e vilarejos selecionados estão a poucos quilômetros de Sete Lagoas, tornando-os facilmente acessíveis para os viajantes que buscam uma escapada tranquila durante o feriado prolongado.

Santuário do Caraça é uma das sete Maravilhas da Estrada Real e fica em Catas Altas – Foto: Reprodução/EPTV

Com a Semana Santa se aproximando, muitas pessoas buscam fugir do agito das grandes cidades e aproveitar um merecido descanso. Para ajudar nessa busca por tranquilidade, o SeteLagoas.com.br preparou uma lista com 10 cidades e vilarejos próximos à cidade de Sete Lagoas, ideais para quem deseja relaxar.

Entre as opções selecionadas, é possível encontrar destinos com belas paisagens naturais, como cachoeiras e montanhas, além de cidades históricas com muita cultura e tradição. Tudo isso a poucos quilômetros de distância da correria da cidade grande.

Aproveite o feriado da Semana Santa para explorar esses lugares incríveis e recarregar as energias. Curta bastante seu fim de semana e desfrute de momentos de paz e tranquilidade em meio à natureza.

Confira a nossa lista de destinos:

Macacos/Nova Lima

Vilarejo de Macacos em Nova Lima – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima

A cerca de 89 quilômetros de Sete Lagoas, encontra-se o vilarejo de Macacos, localizado no distrito de Nova Lima. Combinando perfeitamente turismo de aventura com o clima pacífico do interior, Macacos é uma excelente opção para aqueles que desejam fugir um pouco da rotina e desfrutar de momentos de descanso em meio à natureza. O vilarejo tem uma ótima capacidade para receber turistas, com várias opções de bares e restaurantes ao longo da rua principal e mais de 80 pousadas adequadas para todos os gostos e orçamentos.

Santana do Riacho

Santana do Riacho – Foto: Divulgação/ @belodrone2020

Santana do Riacho, localizada a 88,4 km de Sete Lagoas, é a cidade que abriga os renomados destinos turísticos da Serra do Cipó na região da Serra do Espinhaço, com a maior parte de sua área situada na Área de Proteção Morro da Pedreira. Rica em biodiversidade e repleta de paisagens deslumbrantes, a região oferece uma ampla variedade de atividades ao ar livre, descanso e entretenimento. Além disso, a gastronomia local é uma experiência memorável que você não pode deixar de experimentar.

Jaboticatubas

Jaboticatubas – Foto: Divulgação/ Elpídio Justino de Andrade

Jaboticatubas está localizado a uma distância de 87,1 km de Sete Lagoas, ao longo da Serra do Cipó. Com uma exuberante variedade de cachoeiras, lagos e vegetação abundante, este destino turístico é perfeito para quem deseja fazer trilhas, se refrescar em quedas d'água e desfrutar de paisagens deslumbrantes.

São Jose da Serra

São Jose da Serra – Foto: Divulgação/Internet

São José da Serra é um povoado aconchegante e acolhedor, localizado a 99,4 km de Sete Lagoas e pertencente ao distrito de Jaboticatubas. Situado na APA Morro da Pedreira, esse lugar encantador possui atrações naturais de grande valor ecológico. Além disso, é banhado pelo Rio Jaboticatubas, que forma várias cachoeiras e poços adequados para banho, proporcionando momentos de lazer e diversão em meio à natureza. Os moradores locais são conhecidos por sua simplicidade e hospitalidade.

Lapinha da Serra

Lapinha da serra – Foto: Divulgação/Vidas sem paredes

Situado a meros 101 km de Sete Lagoas e pertencente ao distrito de Santana do Riacho, o vilarejo encontra-se próximo à Serra do Cipó, oferecendo uma espetacular paisagem de montanhas que encanta aqueles que buscam o ecoturismo.

Glaura

Glaura – Foto: Reprodução/Vídeo

Localizada a 152 km de Sete Lagoas, na Estrada Real e no Caminho do Sabarabuçu, Glaura é um distrito renomado da cidade de Ouro Preto que foi palco de importantes acontecimentos históricos nacionais, como a Guerra dos Emboabas e a jornada dos bandeirantes. Rica em todos os aspectos, essa região é dotada de antigas minas de ouro, exuberante vegetação da Mata Atlântica e uma cultura local que preserva tradições, além de possuir belíssimas cachoeiras.

Itatiaia

Itatiaia – Foto: Reprodução/Fábio Durso

Localizado a 176 km de Sete Lagoas, Itatiaia é um destino ideal para passar um fim de semana em meio à natureza, cercado por extensas matas e cachoeiras. O vilarejo encontra-se estrategicamente posicionado entre as cidades de Ouro Preto e Ouro Branco.

Conceição do Mato Dentro

Conceicao do Mato Dentro – foto: Divulgação/ Cezar Felix

Conceição do Mato Dentro é uma cidade histórica de Minas Gerais, localizada a 164 km de Sete Lagoas. Situada na rota da Estrada Real, a trilha turística mais famosa do Brasil, essa região é um destino imperdível para os amantes do ecoturismo que desejam fugir da rotina e do estresse. A área é repleta de belas quedas d'água, piscinas e poços naturais de águas cristalinas, alimentados por inúmeras nascentes. O grande destaque fica por conta da majestosa Cachoeira do Tabuleiro, que possui 273 metros de queda livre, sendo a mais alta de todo o estado e a terceira mais alta do país.

Catas Altas

Catas Altas – Foto: Divulgação/ DeD Mundo Afora

Cercada pela imponente Serra do Caraça, a pequena cidade de Catas Altas fica a 186 km de Sete Lagoas. As casas coloridas à frente da majestosa montanha já seriam motivo suficiente para atrair turistas, mas a cidade vai além, oferecendo sítios históricos, belas igrejas e passeios pela exuberante paisagem que a rodeia, repleta de diversas cachoeiras da Serra do Caraça.

Lavras Novas

Lavras Novas – Foto: Luiz Chamon

Situada a 179 km de Sete Lagoas, Lavras Novas é um dos 13 distritos de Ouro Preto. Rodeada por montanhas e com um belíssimo casario colonial, incluindo uma imponente igreja matriz, Lavras Novas é um refúgio para quem busca escapar da agitação da cidade, relaxar, contemplar as montanhas ou refrescar-se em cachoeiras.

Da redação, Djhessica Monteiro.