Vozes da Cidade e Região: David Abreu

David Abreu é um artista de 29 anos e que há 11 vem trilhando sua caminhada no mundo da música. Nascido na Rua São José, teve sua criação no Bairro do Carmo/Papavento em Sete Lagoas. É um músico de percepções e ouvidos apurados, captando detalhes musicais que utiliza para compor suas referências. O Vozes da Cidade e Região recebe hoje David Abreu, confira!

Foto: David Abreu. Créditos: Camila de Paula.

Quais gêneros musicais você canta?

o gênero é música popular, com ritmos genuínos como o Baião, Samba, Calango, Xote, Embolada, entre outros.

Suas maiores referências na música são:

As vozes afinadas e bem postas, os ritmos brasileiros, a instrumentação acústica/orgânica, os arranjos de cordas. Tenho tudo isso como referência, independente da música/artista que eu ouço.

Quem você convidaria para gravar uma música?

Convidaria o Rojan Gabriel, o Léo Ferrera e gostaria de ser gravado pelo Congadar.

E para subir no palco com você?

Para dividir o palco, o Rafa Martins, por quem nutro uma admiração muito grande e quem considero um mestre da arte.

Aquela música que não pode faltar no seu show:

"Galope Imaginário", de minha autoria, antecedida de uma citação poética não pode faltar. É onde ganho mais atenção dos apreciadores.

Foto: David Abreu / Arquivo pessoal

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show seu (ou que já teve):

Há vários espaços onde me imagino apresentando. O Ginásio Coberto, o auditório na UNIFEMM e o palco do Parque Náutico do Boa Vista, onde já me apresentei.

Quando não está cantando, você gosta de fazer o quê?

Se não estou cantando, estou assoviando (risos). Este é meu conceito de literalmente "respirar música".

O que você sente quando canta?

O dito que diz que "quem canta, seus males espanta" cai muito bem nessa pergunta. Não há mal estar que resista a uma boa cantoria. Sinto viajar sem sair do lugar, cantando ou ouvindo.

E o que espera que seu público sinta?

Quando faço uma música, preocupo com o sentimento em que estou transitando para poder compor. Creio que esse sentimento seja transmitido para quem ouve, sendo assim, em estado de euforia componho e arranjo minhas músicas, desejando o mesmo sentimento para quem posteriormente há de ouvi-las .

Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Em resumo, no meu Instagram (@davidabreu_inta) onde posto a agenda de apresentações, os conteúdos áudio-visuais juntamente com o YouTube e Spotify, onde o público consegue acessar meus trabalhos pesquisando por meu nome.



Vozes da Cidade e Região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores de nossa redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os levam a enxergar além de nossas fronteiras.

Da Redação, Vinícius Oliveira.