Resenha do Corujão recebe Vai que Cola com participação de Julia Almeida hoje (06) no Nero

Em mais uma edição da Resenha do Corujão, o espaço do Nero Espeteria e Botequim recebe hoje à noite o som do Vai que Cola com uma participação especialíssima de Julia Almeida. Os músicos se apresentam a partir das 19h.

Nero Espeteria e Botequim / Divulgação

Quem comparecer vai poder concorrer ainda a um par de ingressos para o Samba do General, que acontece no Mercado San Pietro também nessa quinta a partir das 21h.

Veja como chegar no Nero:

Rua Paulo Frontin, nº 957, Centro

Da Redação.