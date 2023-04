Casos impactantes e Pedro Bial no comando: 'Linha Direta' retorna com o caso Eloá na abertura

O programa Linha Direta, agora apresentado por Pedro Bial, estreará no dia 4 de maio com o caso de Eloá, que aconteceu em 2008 em Santo André, na Grande São Paulo. Eloá Cristina Pimentel foi feita refém por cinco dias e acabou sendo assassinada por seu ex-namorado, Lindenberg Alves. A volta do programa policial, que fez sucesso na Globo entre 1999 e 2007, foi anunciada em setembro do ano passado, e a emissora recentemente divulgou fotos de Bial no cenário da atração.

Imagem: Reprodução/Montagem

Na época do crime, várias emissoras de televisão transmitiram ao vivo o sequestro, que provocou grande comoção em todo o Brasil. A apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da Rede TV!, chegou a entrevistar o sequestrador ao vivo, o que gerou críticas por parte de colegas da imprensa e da polícia, que acreditam que a conversa possa ter interferido no trágico desfecho. Segundo a amiga de Eloá, Nayara Rodrigues da Silva, Lindenberg mantinha a televisão ligada durante o sequestro e se vangloriava com a repercussão do caso.

Linha Direta

Desde o seu lançamento, o programa ganhou destaque por apresentar casos de crimes em que os suspeitos estavam foragidos da justiça brasileira. O programa exibiu casos famosos, como os de Ângela Diniz e Daniella Perez, para o público da Globo.

Atualmente, espera-se que o programa ganhe ainda mais popularidade com a nova dinâmica de compartilhamento nas redes sociais. Desde a sua estreia, a atração policial teria contribuído para a prisão de quase 400 foragidos.

Em 2002, o Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos reconheceu que o programa é de utilidade pública. Edições especiais também foram exibidas, incluindo casos considerados sobrenaturais, como o do Edifício Joelma e da Operação Prato.

Da redação com Bhaz