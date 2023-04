Lucas Marotta faz show hoje (13) no Shopping Sete Lagoas

Levando seu repertório variado e de fortes influências do pop-rock nacional, internacional e MPB, Lucas Marotta se apresenta no Pátio das Águas do Shopping Sete Lagoas na noite desta quinta-feira. Antes de conferir o show do músico, que tal relembrar essa entrevista que fizemos com ele? (Clique aqui).

Shopping Sete Lagoas / Divulgação

A apresentação de hoje é a partir das 19 horas. Confira como chegar ao local:

Av. Otávio Campelo Ribeiro, nº 2801, Bairro Eldorado

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação