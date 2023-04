Vozes da Cidade e Região: Higor Gott

Ele já morou em outras cidades, mas desde 2005 vem fortalecendo raízes em Sete Lagoas. Inclusive gosta de tocar num palco para lá de especial na cidade. Com 40 anos, 20 deles dedicados à música, é nos palcos que Higor Gott consegue extravar o que sente. O Vozes da Cidade e Região de hoje é com ele, confira!

Créditos da foto: Camila de Paula / Instagram @higor_gott

Higor, em que cidade você nasceu ou foi criado?

Nasci em Goiânia, mas até os 7 anos fui criado no bairro Santa Helena, depois passei por Conselheiro Lafaiete, Campos do Jordão, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Desde 2005 estou firme em Sete Lagoas, onde hoje moro no Morro do Claro.

Quais gêneros musicais você canta?

Sempre gostei de música brasileira, mesmo tendo ídolos e referencias internacionais, então nas apresentações gosto de tocar Rock Nacional.

Suas maiores referências na música são:

Dentro da música brasileira: Roberto Carlos, Djavan, Frejat, Ira!, Dalto. Já da música estrangeira: Tears for Fears, The Black Crowes, Rolling Stones, Eric Clapton.

Quem você convidaria para gravar uma música?

Pela qualidade e história musical chamaria o Roland Orzabal (Tears for Fears)

E para subir no palco com você?

Apesar de muita gente achar que eu chamaria o Frejat (risos), eu gostaria de tocar com o guitarrista Marc Ford.

Créditos da foto: Davi Melo

Aquela música que não pode faltar no seu show:

"Por você".

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show seu (ou que já teve):

Já toquei várias vezes em palco montado na Lagoa Boa Vista, e os shows lá sempre são ótimos. Mas um palco na Serra de Santa Helena, onde também já toquei, é como se tocasse pra cidade inteira, prefiro este último.

Quando não está cantando, você gosta de fazer o quê?

Hoje a música é uma diversão que complementa minha renda, já que sou advogado. E a advocacia, e seus estudos, são hoje uma ocupação prazerosa, principalmente por poder exercer e estudar perto da minha família.

O que você sente quando canta?

Outra pessoa. No dia-a-dia sou meio carrancudo e sério, devido a seriedade que a advocacia exige. Então no palco posso extravasar todos os sentimentos cantando e tocando, seja guitarra ou violão.

E o que espera que seu público sinta?

Meu repertório, seja da Tubarão Vermelho ou de barzinho, é montado por músicas que eu gosto de ouvir no dia a dia. São músicas que, em geral, as pessoas conhecem, então o que eu espero é que elas cantem comigo ou que se lembrem de algum momento feliz de suas vidas.

Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Podem acompanhar a Tubarão Vermelho pelo Instagram (@tubaraovermelho), a Alcaphone, que é uma banda autoral nas plataformas digitais (Spotify, Banda Alcaphone), e meu trabalho solo no Facebook (higorgott).

Vozes da Cidade e Região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores de nossa redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os levam a enxergar além de nossas fronteiras.



Da Redação, Vinícius Oliveira