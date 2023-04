Música sertaneja de Aline Santos é atração da sexta (14) no Mega Beer

A cantora e compositora Aline Santos se apresenta essa noite (14) no Mega Beer em Sete Lagoas. Dona de uma voz potente, Aline faz show com as melhores músicas sertanejas e modões na casa. Antes de conferir a apresentação, que tal relembrar essa entrevista que fizemos com ela? (Clique aqui).

Mega Beer / Divulgação

A apresentação de hoje é a partir das 20:30 horas. Confira como chegar ao local:

Rua Paulo Frontin, nº 602, Centro

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação