10 filmes imperdíveis para aproveitar uma noite aconchegante no feriado de Tiradentes

Com a chegada do clima frio e o feriado de Tiradentes se aproximando, por que não desfrutar de uma noite aconchegante debaixo das cobertas, acompanhado de pipoca, brigadeiro e outras delícias?

Considerando isso, o SeteLagoas.com.br escolheu 10 filmes que não podem ser deixados de lado para você aproveitar durante o feriado. Não importa se você é um fã de comédias românticas ou de filmes de suspense, existem inúmeras opções para todos os gostos disponíveis em plataformas de streaming, como a Netflix, Star+ e Apple TV+.

Confira algumas sugestões de títulos:

1- Amor ao Primeiro Beijo - Netflix

Filme de Comédia Romântica

O filme narra a história de Javier (Álvaro Cervantes), um jovem que experimenta o primeiro beijo aos 16 anos e descobre que tem a habilidade de visualizar seu próprio futuro amoroso. Cada vez que beija alguém, ele é capaz de enxergar todo o relacionamento e, por isso, acaba terminando antes que algo dê errado. Entretanto, tudo muda quando ele beija Lucía (Silvia Alonso) e se depara com um futuro feliz, casado e com filhos. O único empecilho é que Lucía é namorada de seu melhor amigo (Gorka Otxoa).

2- Deixe-o Partir - Netflix

Filme de Suspense e Drama

O filme lançado em 2020 narra a história do xerife aposentado George Blackledge (interpretado por Kevin Costner) e sua esposa Margaret (interpretada por Diane Lane), que deixam sua propriedade na montanha para encontrar seu neto. A nora do casal, Lorna (interpretada por Kayli Carter), levou a criança para viver com uma família perigosa liderada pela matriarca Blanche Weboy (interpretada por Lesley Manville) em uma região isolada de Dakota. Quando os avós descobrem as situações questionáveis envolvendo a família Weboy, eles tentam resgatar o neto e evitar problemas ainda maiores.

3- O Som do Caos - Netflix

Filme de Suspense e Drama

O filme narra a trajetória de Matt, um influenciador que acabou de ter um filho e que, ao descobrir um segredo sombrio sobre o passado de seu pai, que sofre de distúrbios mentais, inicia uma investigação que acaba revelando uma série de dramas familiares além do que ele esperava. Enquanto isso, sua esposa Liv se preocupa e faz tudo o que pode para não perder o marido. Será que ela conseguirá antes que seja tarde demais?

4- Kill Boksoon - Netflix

Filme de Ação e Suspense

Gil Boksoon é uma assassina implacável contratada pela agência MK Ent. Ela também é mãe de Jae-young, uma adolescente. Embora seja experiente na arte de matar, Boksoon ainda tem muito a aprender sobre como ser uma mãe presente. Para melhorar o relacionamento com a filha, ela decide se aposentar e não renovar seu contrato. Mas, em sua última missão, Boksoon descobre um segredo e quebra uma regra fundamental: sempre concluir o serviço. Agora, ela se encontra com um alvo em suas costas e precisa escapar não apenas da agência para a qual trabalha, mas também de toda a indústria de assassinato.

5- Guia de Viagem para o Amor - Netflix

Filme de romance

A trama acompanha uma agente de viagens interpretada por Rachael Leigh Cook, que após um rompimento inesperado, decide trabalhar disfarçada no Vietnã para coletar informações sobre o turismo local. Durante sua jornada, ela acaba encontrando romance e novas experiências ao lado de um guia turístico interpretado por Scott Ly. Juntos, eles decidem abandonar os roteiros turísticos convencionais para explorar a vida e o amor em lugares pouco conhecidos. O filme estreia nesta sexta-feira, dia 21.

6- Rye Lane: Um Amor Inesperado - Star+

Filme de comédia romântica

A história se passa durante um dia movimentado no sul de Londres, onde dois jovens em seus vinte e poucos anos se conectam e acabam ajudando um ao outro a lidar com seus respectivos ex-parceiros. Ao longo do dia, eles redescobrem a crença no amor e se aproximam cada vez mais.

7- As pequenas coisas da vida - Star+

Série de drama

A série de 8 episódios retrata a jornada de Claire, uma redatora que enfrenta muitos desafios em sua vida, incluindo um casamento fracassado, uma filha adolescente e traumas do passado. Ela se torna uma colunista anônima de sucesso conhecida como "Doçura" e a história se desenrola por várias linhas do tempo, com momentos de obstáculos, humor e beleza.

8- Sharper: Uma Vida de Trapaças - Apple TV+

Filme de Suspense e Drama

Madeline (Julianne Moore) é uma vigarista envolvida em golpes no mundo dos bilionários de Manhattan nos Estados Unidos. Enquanto isso, Max (Sebastian Stan) é um especialista em esquemas fraudulentos complexos que muitas vezes rendem muito dinheiro. Juntos, eles viverão uma trama repleta de traições, roubos, conflitos familiares, manipulações e cruéis jogos de poder.

9- Superman & Lois - 3ª Temporada - HBO Max

Série de Drama

Lois vê seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional ser desafiado quando uma missão secreta revela a existência de um inimigo mortal que pode mudar a vida da família Kent para sempre. Como um defensor da justiça, Superman fará de tudo para proteger aqueles que ama, mas enfrentando um vilão tão impiedoso, suas habilidades podem não ser suficientes.

10- Covil de Ladrões - Prime Video

Filme de Ação Policial

Em Los Angeles, a vida de dois grupos se cruza em uma saga de crimes: a unidade de elite do departamento de polícia local e uma equipe de assaltantes de banco ex-militares altamente bem-sucedida, que usam suas habilidades e experiências para quebrar as leis. Os criminosos planejam roubar um banco localizado no centro da cidade, em um assalto que aparentemente é impossível.

Da redação, Djhessica Monteiro