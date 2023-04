Vozes da Cidade e Região: Marcos Vinícius

Nascido e criado no bairro São Cristóvão em Sete Lagoas, Marcos Vinícius desenvolveu um repertório eclético e vem apresentando seu talento nos bares da cidade. Hoje com 33 anos, o artista tem um hobby bastante popular nas horas vagas e sonha fazer um grande show num espaço bem conhecido por aqui. O Vozes da Cidade e Região recebe hoje Marcos Vinícius, confira!

Marcos Vinícius, créditos da foto: Renato Medeiros

Quais gêneros musicais você canta?

Preferencialmente Sertanejo, mas canto pagode, MPB, pop-rock.

Suas maiores referências na música são:

Zezé di Camargo e Luciano, Fred Liel.

Quem você convidaria para gravar uma música?

Zezé di Camargo.

E para subir no palco com você?

Gustavo Lima.

Marcos Vinícius, créditos da foto: Renato Medeiros

Aquela música que não pode faltar no seu show:

"Boate Azul" (a mais pedida!).

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show seu:

Na Praça Dom Carlos Carmelo Mota, a Praça da ferinha, com um show de rua para toda a cidade!

Quando não está cantando, gosta de fazer o quê?

Jogar e assistir futebol

Marcos Vinícius, créditos da foto: Renato Medeiros

O que você sente quando canta?

Me sinto realizado, conectado ao meu propósito de vida.

E o que espera que seu público sinta?

Espero que cada pessoa se sinta tocado de alguma forma com a minha música, seja com a letra ou minha interpretação e que minha voz possa levar emoção às pessoas.

Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

Através do meu perfil no Instagram @marcosviniciuss7l você fica por dentro da minha agenda e pode acompanhar meu trabalho de perto pelos bares da cidade.

---

Vozes da Cidade e Região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores de nossa redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os levam a enxergar além de nossas fronteiras.



Da Redação, Djhéssica Monteiro