Cachoeira da Prata realiza Festa do Trabalhador no próximo domingo

Flashback e feirinha gastronômica são as atrações de Cachoeira da Prata para comemorar o Dia do Trabalhador, em uma festa que será realizada no próximo domingo (30) na Praça Cirino Pereira da Rocha.

Foto: Google Street View / ilustração

A partir das 21h, a "Festa do Trabalhador" contará com o comando de Dinamite Dance Show, trazendo o melhor dos anos 1970, 80 e 90, além dos sucessos da atualidade. Enquanto isso, os visitantes podem se deliciar com as comidas e bebidas da feirinha.

Conforme a Prefeitura de Cachoeira da Prata, organizadora do evento, a proposta da festa é ter um ambiente familiar e agradável, de forma segura e aconchegante - o evento é aberto para toda a comunidade e região, com entrada gratuita: "é uma iniciativa da administração municipal para valorizar e celebrar o Dia do Trabalhador, uma data importante que reconhece a importância e o papel fundamental dos trabalhadores na construção e desenvolvimento da sociedade", diz o comunicado do executivo local.

Além da cidade, Sete Lagoas também terá sua festa; desta vez com a presença do cantor sertanejo Eduardo Costa: CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO.

folder festa do trabalhador cachoeira 2023

Da redação