Planos de fim de semana? Aqui estão 10 escolhas de filmes e séries para assistir

Foto: Ilustração/Pixabay

Com o fim de semana se aproximando, muitos de nós já começamos a planejar nosso tempo livre para descansar e relaxar. E para aqueles que adoram um bom filme ou série, a redação do SeteLagoas.com.br preparou uma lista especial com 10 sugestões para aproveitar ao máximo o feriado.

Seja sozinho ou acompanhado, as opções vão desde produções emocionantes até as mais divertidas, para todos os gostos e estilos. Então, prepare a pipoca, ajeite o sofá e confira a seguir as nossas dicas:

1- Sweet Tooth - Netflix

Série de ficção pós-apocalíptica

A série se passa em um mundo pós-apocalíptico com crianças híbridas de animais. O protagonista, Gus, um menino-cervo ingênuo, precisa encontrar segurança e seu caminho. Na nova temporada, Gus e seus amigos estão em cativeiro enquanto os Últimos Homens buscam a cura para uma doença. Gus precisa descobrir as origens do "Grande Esfacelamento" para salvar seus amigos.

2- Amor e Música: Fito Paez - Netflix

Série biográfica de drama

A série biográfica lançada em 2022 comemora os trinta anos do álbum "El Amor Después del Amor", o mais vendido da história da música nacional argentina, e retrata a trajetória do músico Fito Páez, desde sua infância como órfão em Rosário até suas colaborações com outros nomes da música latina e sua genialidade na composição de sucessos.

3- Agente Infiltrado - Netflix

Filme de suspense e ação policial

O filme de ação e suspense policial intitulado "Agente Infiltrado" foi dirigido por Morgan S. Dalibert e produzido pela Inoxy Films e Nolita para a Netflix. A trama gira em torno de Adam Franco, um agente infiltrado com anos de experiência em realizar trabalhos suspeitos. Em sua próxima missão, Franco deve se infiltrar em um grande grupo de mafiosos franceses com o objetivo de impedir um ataque terrorista iminente. Contudo, ao entrar no grupo, o agente começa a enfrentar um dilema moral. A situação se complica ainda mais quando um menino de oito anos, filho do chefe da máfia, entra em cena.

4- Luther: O Cair da Noite - Netflix

Filme de drama e crime

"Luther: O Cair da Noite" é a aguardada continuação da aclamada série policial britânica "Luther", que encerrou sua trama em 2019. Desta vez, o detetive-chefe inspetor John Luther, interpretado por Idris Elba, retorna para enfrentar um novo desafio . Após ser preso por sua atuação em um grande caso na Londres moderna, Luther usa toda sua inteligência para escapar da prisão. No entanto, seu alvo, o psicopata cibernético e implacável assassino na série David Robey, interpretado por Andy Serkis, sempre parece estar um passo à frente dele. Com um estilo de investigação nada convencional, Luther embarca em um perigoso jogo de gato e rato, onde ele não se esforçará para levar o assassino à justiça. Enquanto isso, o detetive superintendente Dermot Crowley, interpretado por Martin Schenk, está sempre de olho em Luther,

5- Certas Pessoas - Netflix

Filme de Comédia

No filme "Certas Pessoas", Ezra Cohen e Amira Mohammed se apaixonam e, após algum tempo juntos, decidem se casar, o que traz felicidade aos pais de Ezra, Shelley e Arnold. No entanto, a reação dos pais de Amira é diferente. Enquanto sua mãe, Fátima, é cautelosa, o pai da noiva, Akbar, é o mais difícil de convencer, deixando claro que havia imaginado um homem completamente diferente para sua filha.

6- Império da Luz - Star+

Filme de Drama e Romance

O filme conta a história de Hilary, uma gerente de cinema deprimida que trabalhou em um cinema antigo na costa sul da Inglaterra durante a década de 1980, durante uma época de recessão econômica no país. Hilary lida com a solidão e a tristeza em seu trabalho simples, conexão que ela conhece um novo vendedor até de renda, Stephen, que estabelece uma instantânea com ela. A história é um conto comovente sobre amor, solidão e importância de encontrar conexões humanas, tudo ambientado em um cenário nostálgico que celebra a magia do cinema.

7- Tic-Tac: A Maternidade do Mal - Star+

Filme de terror

O filme acompanha a história de Elle, uma designer de interiores que enfrenta dificuldades para um filho. Em busca de soluções, ela decide se voluntariar para participar de um estudo clínico que investiga questões relacionadas à fertilidade. Contudo, os resultados do tratamento trazem revelações observadas e inesperadas.

8- Peter Pan & Wendy - Disney+

Filme de Fantasia e Aventura

O filme conta a história de Wendy, uma jovem com medo de deixar sua casa de infância, que encontra Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Com seus irmãos e a fada Tinker Bell, eles viajam para a Terra do Nunca e enfrentam o Capitão Gancho em uma aventura emocionante e perigosa que muda a vida de Wendy para sempre.

9- Avatar: O Caminho da Água - Disney+

Filme de Ação, Fantasia e Aventura

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar, Jake Sully vive pacificamente com sua família Na'vi em Pandora. Eles exploram a região e fazem pactos com outras tribos, mas uma antiga ameaça ressurge e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Com novos aliados e a ajuda de Ney'tiri, Jake luta para proteger sua família e tribo enquanto tenta ficar junto de sua amada. O sucesso de bilheteria chega hoje ao catálogo do Disney+.

10- Amor e Morte - HBO Max

Minisserie biografica de suspense

Amor e Morte é uma minissérie original da HBO Max inspirada em um crime real. A trama gira em torno de Candy Montgomery, uma dona de casa que vive uma vida tranquila no Texas ao lado do marido Pat. Candy leva uma vida semelhante à de sua vizinha e melhor amiga, Betty Gore. Ambas cuidam de suas famílias e frequentam a igreja, onde participam do coral. No entanto, Candy se sente entediada e decide começar um caso extraconjugal com Allan, o marido de Betty. Quando Allan decide encerrar o relacionamento, a situação acaba levando a um assassinato brutal.

