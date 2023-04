Carine & Juliano se apresentam no 'Sextou' do Chalezinho Beer

A dupla Carine & Juliano vai dar o start no feriado prolongado com show no Chalezinho Beer, em Sete Lagoas. O show é na noite dessa sexta (28) e a casa abre a partir das 19h. Lembrando que a dupla é uma das atrações da Festa do Trabalhador de Sete Lagoas na próxima segunda (01/05), juntamente com David Henrique, Eduardo Costa e também o Grupo de Dança Primeiro Ato.

Foto: Chalezinho Beer / Divulgação

O repertório de Carine & Juliano é diversificado e vai do sertanejo universitário ao axé, passando por pop rock, TikTok, forró, piseiro e até modão.

Veja como chegar à apresentação de hoje:

Av. Múcio José Reis, nº 654, Bairro N. Sª. das Graças

Clique aqui para ver no mapa.

Da Redação