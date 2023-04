Gruta Rei do Mato recebe 1º Encontro de Carros Antigos no domingo (30/04)

Acontece no domingo (30/04) o primeiro Encontro de Carros Antigos do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. O evento começa às 10h com entrada franca (não inclui visitação à Gruta). Haverá ainda música ao vivo com Renilson Resende e praça de alimentação com food trucks. É importante observar o que não é permitido durante o evento, como presença de animais domésticos, churrasqueiras, coleta de plantas e animais, entre outros, por se tratar de um ambiente de natureza protegida.

Foto: MNE Gruta Rei do Mato / Divulgação

Por se tratar de uma unidade de conservação da natureza, não será permitido durante o evento:

Animais domésticos no interior do parque

Alimentar animais silvestres

Fazer fogo, acender fogueiras ou soltar balões

Porte de arma branca (faca com mais de 12 cm de lâmina) ou de fogo, atiradeiras, armadilhas, foices e similares

Coletar plantas, flores, sementes, parte de animais, minerais, artefatos arqueológicos ou históricos

Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres

Alterar as características originais do patrimônio espeleológico original e do patrimônio construído

O evento é organizado pelo MNE Gruta Rei do Mato, Urbanes Parques, Clube da Resenha Antigos BH, Square Garage e Associação Mineira de Antigomobilismo

Mais informações pelo tel/WhatsApp: (31) 99669-3886

Da Redação com MNE Gruta Rei do Mato