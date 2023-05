Programação imperdível: Festival do Torresmo Autêntico agita Sete Lagoas com entrada franca

O Festival do Torresmo Autêntico está chegando a Sete Lagoas, em Minas Gerais, nos dias 4 a 7 de maio, com a promessa de atrair visitantes de todas as faixas etárias. Com entrada gratuita, o evento oferece uma grande variedade gastronômica, shows, atrações para crianças e é pet friendly. Além do famoso torresmo de rolo, o cardápio inclui porções diversas, porco no rolete, feijão tropeiro, lanches de pernil, costela fogo de chão, baião de dois, hambúrgueres artesanais e doces variados. Há também uma seleção de cervejas artesanais de diferentes marcas. O evento acontecerá no Shopping Sete Lagoas, das 12h às 22h.

Foto: Divulgação/ instagram

De 4 a 7 de maio, o Festival do Torresmo Autêntico estará presente em Sete Lagoas. A feira gastronômica acontecerá das 12h às 22h, no Shopping Sete Lagoas, situado na Av. Otávio Campelo Ribeiro, n° 2801 - Eldorado, e é uma ótima opção para toda a família. Além de entrada gratuita, o evento oferece uma grande variedade de gastronomia, shows, atrações infantis e é pet friendly.

Com um histórico de sucesso, o Festival já movimentou mais de R$8 milhões em 2023, além de ter vendido cerca de 5 toneladas de carne suína e 10 mil litros de chope em cada edição. O evento tem colaborado para a economia local, pois os expositores realizam parcerias com fornecedores da região para a compra de insumos.

O evento tem atraído muitos visitantes e se destacado na agenda de entretenimento do estado de Minas Gerais. "O festival é o único que reúne artistas, expositores, mão de obra e fornecedores de Minas Gerais", diz o organizador Márcio Ferrazzo.

O famoso torresmo de rolo, defumado em lenha frutífera e servido crocante, será um dos destaques do evento. Preparado em equipamentos especiais como parrilla e pit smoker, o torresmo é uma panceta enrolada no formato de rocambole e à pururuca. Além disso, o cardápio conta com outras delícias, como porções variadas, porco no rolete, feijão tropeiro, lanches de pernil, costela fogo de chão, baião de dois, hambúrguer artesanal e doces variados. A cerveja artesanal também será um destaque, com a participação de nomes consagrados em Minas e São Paulo, como a Verace e a Cervejaria Campinas.

Além da gastronomia, a programação do evento inclui bandas cover de diversos estilos musicais e atrações específicas para o público infantil.

Em 2022, o Festival percorreu mais de 40 cidades e foi um sucesso em todas elas. A realização é da Comedoria na Praça e da Sunset Produções e Eventos, com o apoio do Shopping Sete Lagoas.

Para mais informações, acesse o Instagram do evento: @festivaldotorresmoautentico.

Da redação com Festival do Torresmo Autêntico