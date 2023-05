'Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton' estreia na Netflix com elogios da crítica

A nova série da Netflix, "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", estreou nesta quinta-feira, 4 de maio, e segue a ascensão da jovem rainha Charlotte à monarquia britânica, além de explorar seu romance com o Rei George e sua relação com Lady Danbury. A série é um spin-off de "Bridgerton" e conta com a produção de Shonda Rhimes, conhecida por criar personagens femininas fortes e independentes. Com uma trilha sonora que mistura música clássica e moderna, "Rainha Charlotte" foi bem recebida pela crítica e pelos espectadores.

Foto: Divulgação/Netflix

A escolha da atriz britânica Golda Rosheuvel para interpretar a Rainha Charlotte gerou controvérsia, já que algumas teorias históricas sugerem que a rainha pode ter tido ascendência africana. A série usa essas teorias para contar uma história alternativa e trazer um olhar diferente sobre a realeza britânica.

A série foi criada por Shonda Rhimes, produtora de grandes sucessos como "Grey's Anatomy" e "Scandal", que é conhecida por criar personagens femininas fortes e independentes. Em "Rainha Charlotte", a protagonista é uma mulher determinada que luta contra o racismo e o sexismo da época em que vive.

Filmada nos estúdios Leavesden da Warner Bros. no Reino Unido, a série conta com uma trilha sonora que mistura música clássica e moderna, com destaque para a música "Freedom" de Beyoncé, utilizada em uma cena marcante.

A série conquistou a rara aprovação de 100% no Rotten Tomatoes e foi elogiada pela abordagem ousada à história, além da atuação de Rosheuvel e do restante do elenco. A produção também gerou especulações sobre possíveis futuros spin-offs que possam explorar outros personagens da série "Bridgerton". Para os fãs, "Rainha Charlotte" promete ser uma nova aventura envolvente e emocionante na realeza britânica.

Confira o trailer:

Da redação, Djhessica Monteiro.