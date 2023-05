Poesia como ferramenta de autoconhecimento: Clarice Rodrigues lança livro 'O Meu Tempo aos Teus Olhos'; veja entrevista

No dia 13 de maio, o Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta realizará o lançamento do livro "O Meu Tempo aos Teus Olhos" da artista Clarice Rodrigues. O evento incluirá um sarau lítero-musical e a participação de artistas locais, como o músico Rafa Martins. Em uma entrevista exclusiva para o Setelagoas.com.br, Clarice compartilhou sobre suas inspirações e sonhos como artista multifacetada que expressa seus sentimentos e percepções por meio da poesia.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Clarice Rodrigues é a jovem e talentosa artista que encontrou na poesia uma forma de expressar seus sentimentos e percepções sobre o mundo. Apaixonada por literatura desde a adolescência, ela se aventurou no universo da escrita e nunca mais parou. Seus poemas são inspirados no cotidiano, em sensações, fatos e em sua própria identidade, que respeita e valoriza.

Clarice é uma grande admiradora de diversos poetas e escritores renomados, como Drummond, Clarice Lispector, Fernando Pessoa e Florbela Espanca. Essas referências distantes entre si influenciam sua escrita, mas a jovem busca sua própria identidade na construção de seus poemas.

Seu livro "O Meu Tempo aos Teus Olhos", que está sendo publicado de maneira independente, é um trabalho profundo e conciso, que traz reflexões sobre diferentes formas de amor. Para Clarice, a poesia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, que convida o leitor a mergulhar em seu próprio universo e refletir sobre suas experiências.

Além de poetisa, Clarice é atriz, musicista e produtora cultural, formada em Ciências Sociais. Uma artista completa, que busca disseminar sua arte e seus projetos para o mundo.

O lançamento do livro será gratuito e os lugares poderão ser reservados pelo link https://forms.gle/w89LnnxAYHGnnr8f9.

Para quem deseja adquirir o livro, as encomendas estão sendo feitas pelo WhatsApp (31) 99843-2238, com retirada no dia do lançamento. Todo trabalho faz parte do projeto Quintal de Histórias, que acontece há nove anos na cidade.

Imagem: Divulgação/Boi da Manta

Da redação, Djhessica Monteiro.