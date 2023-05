'60 que lá vem história': evento especial para idosos conta com profissionais de diversas áreas da saúde

Estudantes do curso de Fisioterapia da FACSETE estão organizando um evento especial para pessoas com 60 anos ou mais. Intitulado "60 que lá vem história", o curso gratuito contará com a participação de profissionais de diversas áreas da saúde e apresentará histórias inspiradoras para ajudar os idosos a viverem suas vidas da melhor maneira possível. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas pelo número (31) 3773-3268, opção 3.

Foto: Reprodução/Pixabay

"60 que lá vem história", contará com a participação de profissionais de diversas áreas da saúde, como Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Psicologia e Estética, para oferecer uma oportunidade única para ajudar os idosos a viverem suas vidas da melhor maneira possível.

O evento será realizado neste sábado, 6 de maio, no Espaço Maker, localizado na rua Major Castanheira, 194, no centro da cidade. A programação terá início às 8h da manhã e é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os interessados devem se inscrever pelo número (31) 3773-3268, opção 3.

Além de contar com a presença de profissionais especializados, o evento "60 que lá vem história" também apresentará participações especiais e histórias inspiradoras para compartilhar. Não perca a oportunidade de se inscrever e garantir sua vaga neste evento valioso.

Veja a programação abaixo:

Imagem: Divulgação/FacSete

Da redação