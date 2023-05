Live 'Espaço Escolar: Acolher Bem Para Viver Bem' aborda ações de convivência democrática em Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) promoverá uma live intitulada "Espaço Escolar: Acolher bem para viver bem" neste sábado (6), às 9h30, com o objetivo de conscientizar os profissionais da rede estadual de ensino e a comunidade escolar sobre as ações do Programa de Convivência Democrática. O evento contará com a participação de representantes da SEE/MG e especialistas em educação e psicologia, que irão abordar temas relacionados à promoção de um ambiente escolar acolhedor.

Imagem: SEE-MG / Divulgação

O evento será transmitido no canal do YouTube da Educação e contará com a presença do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, da secretaria Adjunta de Estado de Educação, Geniana Guimarães Faria, representantes das subsecretarias de Desenvolvimento da Educação Básica e de Articulação Educacional da SEE/MG e especialistas convidados que abordarão temas relacionados às suas áreas de atuação.

O evento virtual é direcionado a todos os profissionais da rede estadual de ensino e à comunidade escolar, com o objetivo de conscientizá-los sobre as ações do Programa de Convivência Democrática, que já está em prática em toda a rede. Além disso, serão discutidos outros temas importantes, como a Resolução SEE/MG nº 4701/2022, que trata da participação dos profissionais de psicologia e serviço social na rede estadual de ensino, o caderno orientador do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) e o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos - Módulo SIMA Educação - como sistema oficial de registro de casos de violência.

Também será abordado o Núcleo interinstitucional de Proteção Escolar do Estado de Minas Gerais (Nipemg), a capacitação do Protocolo de Acesso à Segurança para as instituições escolares, além dos conceitos de indisciplina e atos infracionais. O pró-reitor de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Anderson da Silva Rosa, fará o acolhimento dos participantes e falará sobre a importância da ação na escola. Já o diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde (FCH) da Universidade Fumec, Rodrigo Suzana Guimarães, abordará os conceitos de indisciplina e atos infracionais.

Não perca a live "Espaço Escolar: Acolher bem para viver bem" no dia 6/5/2023 (sábado) às 9h30, transmitida pelo canal Estúdio Educação MG no YouTube.

Da Redação