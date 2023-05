Semana dos Tropeiros de Fortuna de Minas é atração garantida no Calendário de Eventos do Circuito das Grutas

A festa começou no último sábado com a 4ª Queima do Alho que foi sucesso de público e tem atrações todos os dias na área de lazer até domingo.

A Semana dos Tropeiros marca a entrada de Fortuna de Minas no Calendário Oficial de Eventos do Circuito Turístico das Grutas. A Prefeitura de Fortuna de Minas está realizando a 1ª Semana dos Tropeiros, um evento que busca resgatar a história da cidade e promover o turismo. A programação iniciou no último sábado com a Queima do Alho e tem atrações todos os dias até no domingo (07/05) na Área de Lazer do município. Nesta sexta-feira ocorre o Show de Talentos, sábado terá vários shows e no domingo o tradicional Poeirão.

O prefeito, Cláudio Nicote, conta que “Fortuna foi descoberta e ganhou esse nome pelos tropeiros que aqui passaram. Esse ano nós estamos comemorando 60 anos de emancipação política e por isso fizemos este evento para resgatar a nossa história. Estamos aí para investir muito no turismo, no esporte e na cultura de nossa cidade”.

A Instância de Governança Regional das Grutas (IGR Grutas) prestou todo apoio necessário para a realização do evento e se orgulha do sucesso que está sendo. “A cidade está empenhada, participando ativamente do Programa de Regionalização do Turismo e entendendo o valor da história e cultura local como atrativo turístico. Eventos como este fortalecem os registros históricos e fortalecem o pertencimento da população que vem se organizando para receber visitantes e turistas que buscam conciliar cultura e turismo em suas experiências”, enaltece a presidente da IGR Grutas, Mariela França.

Programação

A 4ª Queima do Alho de Fortuna de Minas contou com a presença de oito comitivas que proporcionaram ao público a experiência da gastronomia típica dos tropeiros desde o preparo à lenha em trempes de tijolo até a degustação de delícias como feijão tropeiro, arroz carreteiro, costela bovina com milho e licor de rapadura. Chico da Viola, Japão do Forró e Carine & Juliano animaram a noite que atraiu turistas da região, sendo um sucesso de público. O domingo (30/04) foi marcado pela 1ª Cavalgada dos Tropeiros e shows de Rafael Torres, Marcos Belerete e Kayk Lima. Na segunda-feira foi realizada a Festa do Trabalhador com show de João Paulo e Rick. Do dia 02 ao dia 04 de maio, as noites foram animadas com apresentações das escolas e creches municipais.



Nesta sexta-feira (05/05), além das apresentações dos inscritos no Show de Talentos também haverá show com a dupla Rick & Gabriel. No sábado (06/05) a música fica por conta de Victor & Vinício e Rick & Nogueira. Para animar o final do Poeirão no domingo (07/05), show com Rayssa Andrade e Aline Santos. Os eventos contam com a presença de barraqueiros locais todos os dias com vendas de comidas e bebidas.

Circuito das Grutas

O Circuito Turístico das Grutas, também chamado de Circuito das Grutas, é uma associação que fomenta a Regionalização do Turismo a partir das características turísticas, culturais, patrimoniais e ambientais de seus 15 municípios associados. Desde 2017, é reconhecido como Instância de Governança Regional (IGR) e atua como interlocutor entre os municípios e governos em nível federal e estadual, orientando e coordenando, em parceria com os Conselhos Municipais e cadeia produtiva do turismo, a execução da política de turismo no território.

