Palestra gratuita no shopping Sete Lagoas aborda o papel da família e da escola na luta contra o racismo, com Lívia Marques

A renomada psicóloga e escritora Lívia Marques está pronta para compartilhar informações cruciais sobre o combate ao racismo na próxima edição do TRAVESSURA CONVIDA. Diretamente do Rio de Janeiro, Lívia trará sua expertise para uma palestra essencial, destinada a pais e educadores, onde abordará o papel fundamental da família e da escola nessa luta. Com inscrições gratuitas a partir de segunda-feira, dia 22/5, no Sympla, o evento acontecerá no cinema do shopping Sete Lagoas, no sábado, 27/5, das 9h30 às 11h30.

Imagem: Divulgação/Revista Travessura Convida

Em uma sociedade que almeja um futuro mais justo e igualitário, é imperativo que a família e a escola desempenhem seu papel na luta contra o racismo. Para isso, é fundamental empregar todos os recursos disponíveis e não permitir que episódios racistas ocorram ao nosso redor. Somente dessa forma poderemos aspirar a um país verdadeiramente bom de se viver, tanto para nós quanto para nossos filhos.

A palestra ocorrerá no sábado, dia 27 de maio, das 9h30 às 11h30, no cinema do shopping Sete Lagoas. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas no Sympla a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de maio. É uma oportunidade única para todos aqueles que desejam se engajar nessa importante discussão e contribuir para a construção de um ambiente mais inclusivo e igualitário. Não perca essa chance de aprender e se inspirar com a expertise de Lívia Marques.

Imagem: Divulgação/ Revista Travessura Convida

Da redação