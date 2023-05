Conheça o Tradição Sertaneja, trio musical que reúne amizade, família e muito talento

O Grupo Tradição Sertaneja é formado por Zezé, Nizete e Michael no acordeão. Com origens numa região próxima da Serra do Cipó, eles apresentam o melhor da música sertaneja com vozes marcantes e uma parte instrumental de excelência. Com o talento e carisma de cada integrante, eles vêm ganhando fãs e admiradores em cada show e festa popular que se apresentam. Conheçam a seguir o Grupo Tradição Sertaneja!

Da esquerda para direita: Nizete, Zezé e Michael formam o Tradição Sertaneja. Foto: Divulgação.

A ideia de formar o grupo surgiu a pedido de familiares e amigos no ano de 2015, através de encontros em festas regionais (rodeios, folias de reis e em rodas de violas). Zezé, que faz a primeira voz e Nizete responsável pela segunda são da mesma região de Coberto Pequeno e Gabiroba, localizadas às margens do Rio Cipó, município de Santana de Pirapama. São localidades tradicionalmente conhecidas por serem um dos berços do folclore mineiro.

Já o Michael do acordeão, que é filho de Zezé, se tornou a peça que faltava para encaixar as vozes de Zezé e Nizete e tornar o trio um expoente da música tradicional mineira na região.

Zezé relembra como as histórias dos três se uniram no nascimento do trio: “O Michael sempre gostou de música e ganhou seu primeiro acordeão aos 5 anos de idade. Ele já tinha outros instrumentos como teclado e violão, mas quando ganhou o acordeão, pegou gosto pelo instrumento e nunca mais parou. Aos 8 anos, foi para a Escola de Música Santa Cecília em Sete Lagoas. Em 2015 ele estava com 12, ou 13 anos e foi quando formamos o grupo. A formação se deu através do crescimento musical dele, pois já despontava como um grande gaiteiro e acordeonista que é hoje. Nesses encontros todo mundo já me perguntava pelo Michael, ou perguntava para o Nizete onde eu estava, e vice-versa”.

As dificuldades encontradas no início foram a de profissionalizar a equipe e buscar efetividade para captar recursos e entrar no mercado da indústria fonográfica. Porém, esse é um trabalho constante até os dias atuais.

Os principais pontos da carreira do trio foram a realização do primeiro show com estrutura profissional (palco, som e iluminação) na Festa do Trabalhador de Santana de Pirapama em 2017. Tocar e cantar na cidade de origem, numa grande festa, foi algo que marcou profundamente a carreira deles.

Desde então o grupo coleciona apresentações no mesmo formato e estrutura nas cidades vizinhas. Já são contabilizados pelo menos dez shows nos últimos anos. O segundo ponto (porém, não menos importante) foi o lançamento de um videoclipe medley em 2017 com trechos de músicas executadas ao vivo, acompanhadas de músicos que os auxiliam nos shows de médio e grande porte. As canções dessa performance refletem de modo muito preciso as inspirações e referências musicais, confira:



Falando nelas, as principais referências do grupo são cantores consagrados da música sertaneja como Trio Parada Dura, Gino e Geno, André e Andrade e Teodoro e Sampaio. Elas servem também como repertório-base na maioria das apresentações. Além de interpretar grandes clássicos, eles introduzem canções autorais.

O grupo tem o hábito de se reunir ao menos uma vez por semana para ensaiar, ter rodas de conversa e elaborar novas ideias. Todo o repertório é montado de acordo com cada apresentação analisando o perfil de público, estrutura técnica e tempo do show, buscando sempre a melhor interação possível entre banda e público.

Entre os planos futuros do grupo estão a gravação e lançamento de canções originais, bem como produzir videoclipes para melhor divulgação do conteúdo artístico deles. Também estão entre os planos turnês e circulação por festas populares em cidades do interior de Minas Gerais, expandindo gradativamente seu trabalho.

Michael, por exemplo, adoraria fazer um show novamente no Parque de Exposições de Sete Lagoas. Nizete complementa: “Gostaria de fazer um show em Sete Lagoas com estrutura boa para que a gente possa realmente mostrar nosso trabalho e talento, é o meu sonho! Já tocamos um pouco na região, mas o Tradição ainda não mostrou sua cara aqui na cidade”.

Zezé aponta ainda grandes festas nas cidades ao redor: “Realmente tem muitas festas aqui por perto que gostaríamos de tocar. Festa do Cavalo de Funilândia, Forró de Prudente de Morais, Forró da Manga Inhaúma, temos a Festa do Quiabo em Paraopeba, festas que são o perfil do Tradição. Se Deus quiser, com um bom trabalho, nós vamos chegar lá!”

A relação do grupo com os fãs ocorre da forma mais orgânica possível. Eles sempre buscam mais proximidade das pessoas que frequentam os shows. Através desse mecanismo de escuta, o grupo consegue traduzir no palco algo cada vez mais próximo de sua proposta artística e estética.

O grupo estava preparando um projeto a curto prazo para gravar cinco músicas, um novo clipe e fechar a agenda de shows que traria recursos financeiro para a realização. Mas foi surpreendido, como todos nós, pela pandemia de Covid-19 que paralisou diversos projetos culturais ao redor do país e do mundo. Porém, agora em 2023, o grupo retoma o projeto trabalhando intensamente para reviver a crescente dos anos que antecederam a pandemia.

O Grupo Tradição Sertaneja procura, assim, construir sua história levando alegria, alto astral e muita energia para o palco. Suas releituras dos grandes clássicos da música sertaneja com mistura de elementos tecnológicos e tradicionais criam uma estética sonora agradável, capaz de transmitir ao público a energia emanada.

Da Redação, Vinícius Oliveira e Djhéssica Monteiro com Tradição Sertaneja