Com o Dia das Mães se aproximando, a equipe de redação do SeteLagoas.com.br preparou uma lista especial de 12 filmes e séries para aproveitar ao lado da sua mãe neste fim de semana.

Com produções que abrangem diferentes gêneros e emocionam os corações, essa seleção promete proporcionar momentos relaxantes, divertidos e fortalecer os laços familiares. Desde filmes clássicos que nos transportam para outras épocas até filmes contemporâneos com tramas envolventes, há opções para todos os gostos. Então, pegue a pipoca, escolha sua bebida preferida e confira nossas sugestões para uma celebração especial com sua mãe.

Foto: Reprodução/Pixabay

1- Dia do Sim - Netflix

Filme de comédia

No filme "Dia do Sim", acompanhamos Carlos (Edgar Ramírez) e Allison (Jennifer Garner), um casal que está acostumado a sempre dizer "não" para seus amigos e familiares. No entanto, as coisas mudam quando eles decidem passar um dia dizendo "sim" para qualquer proposta feita por seus três filhos. O que eles não esperavam é que isso os levaria a se envolver em uma série de confusões por Los Angeles.

2- Maid - Netflix

Série de Drama

"Maid" é uma minissérie original da Netflix que acompanha Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe que consegue um emprego como faxineira para escapar de um relacionamento abusivo. Após sofrer várias formas de violência nas mãos de seu ex-namorado, Sean (Nick Robinson), ela decide fugir com sua filha e recomeçar em outro lugar na esperança de construir um futuro melhor para ambas. Além disso, ela precisa lidar com sua mãe (Andie McDowell), que sofre de distúrbio bipolar e está desaparecida. No decorrer da história, ela encontra abrigo em um local para jovens vítimas de abuso e começa a trabalhar como empregada doméstica para economizar dinheiro e encontrar um lugar para morar com sua filha.

3- Mãe e muito mais - Netflix

Filme de comédia

Três amigas de longa data decidem viajar para Nova York com o objetivo de se reconectar com seus filhos adultos. No entanto, durante esse processo, elas percebem que não são apenas as vidas de seus filhos que precisam mudar.

4- Extraordinário - Telecine/Netflix

Filme de Drama

"Extraordinário" conta a história de Auggie Pullman (Jacob Tremblay), um garoto que nasceu com uma deformação facial e já passou por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele decide frequentar uma escola regular pela primeira vez, enfrentando o constante olhar e julgamento de todos ao seu redor.

5- Central do Brasil - Globoplay/Telecine

Filme de drama

Em "Central do Brasil", Dora trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Embora nem todas as cartas que ela escreve sejam enviadas - pois ela seleciona as que considera inúteis ou fantasiosas demais -, ela decide ajudar um menino a encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste, após sua mãe ser atropelada.

6- Que horas ela volta - Globoplay/Telecine

Filme de drama

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de proporcionar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muitas preocupações, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para trabalhar como babá de Fabinho, residindo integralmente na casa de seus empregadores. Treze anos depois, quando o jovem (Michel Joelsas) se prepara para prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) liga para ele, pedindo ajuda para ir a São Paulo e realizar o mesmo exame. Os patrões de Val recebem a jovem de braços abertos, mas quando ela não segue certos protocolos e age de maneira mais livre do que deveria, a situação se complica.

7- Minha mãe é uma peça - Netflix/ Globoplay/ Telecine

Filme de comédia

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia-idade, divorciada de seu marido (Herson Capri), que a trocou por uma mulher mais jovem (Ingrid Guimarães). Hiperativa, ela não consegue deixar seus filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) em paz, mesmo que eles já sejam adultos. Um dia, ao descobrir que seus filhos a consideram chata, ela decide sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados com o que pode ter acontecido. Porém, eles não sabem que a mãe foi visitar sua querida tia Zélia (Sueli Franco) para desabafar sobre suas tristezas atuais e relembrar os bons momentos do passado.

8- Fala Sério Mãe - Globoplay/Telecine

Filme de comédia

Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está enfrentando os desafios de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, lidando com medos, frustrações e um mar de reclamações. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, ela sofre com o excesso de cuidados e com o conservadorismo de sua mãe.

9- Supermães - Netflix

Série de Drama e Comédia

A rotina de Kate (Catherine Reitman), Anne (Dani Kind), Jenny (Jessalyn Wanlim) e Frankie (Juno Rinaldi), quatro mulheres que se conheceram em um grupo de mães bastante críticas. Com o término da licença maternidade, as amigas precisam aprender a conciliar filhos, trabalho e amor enquanto vivem na movimentada cidade de Toronto.

10- Imperdoável - Netflix

Filme de Suspense

Baseado na minissérie de mesmo nome, Imperdoável narra a história de Ruth Slater (Sandra Bullock) após cumprir sua sentença na prisão por um crime violento que permanece envolto em mistério. Ao retornar à sociedade, ela se depara com o estigma e os desafios enfrentados por alguém com uma mancha em seu nome devido à prisão e ao assassinato de um policial. Agora, Slater busca reconstruir sua vida e sua carreira como marceneira, ao mesmo tempo em que tenta encontrar sua irmã mais nova, que foi retirada dela pelo sistema e agora vive com pais adotivos. Ruth não faz ideia de que o reencontro com sua irmã será um processo complexo, especialmente porque os filhos do policial assassinado por ela buscam vingança e planejam atingi-la por seu ponto mais frágil: sua irmã, com quem ela não tem contato.

11- Mães paralelas - Netflix

Filme de Drama

Duas mães solteiras se encontram em uma sala de maternidade quando estão prestes a dar à luz. Uma é uma mulher madura, enquanto a outra é uma adolescente assustada. O encontro entre elas cria um vínculo poderoso que transformará suas vidas.



12- Mamãe - Operação Balada - Netflix



Filme de Comédia

Allyson (Sarah Drew) e suas amigas sonham com uma noite de folga. Um bom jantar, conversas adultas, maquiagem e saltos altos. As mulheres deixam seus filhos com seus maridos e saem para aproveitar uma noite de diversão. Mas o que poderia dar errado? Absolutamente tudo.

Da redação, Djhessica Monteiro.