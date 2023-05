Lançamento do livro 'O Meu Tempo aos Teus Olhos' ocorre hoje (13) em sarau no Quintal Boi da Manta

Neste sábado (13/05) às 17h o Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta realizará o lançamento do livro "O Meu Tempo aos Teus Olhos" da artista Clarice Rodrigues. O evento inclui sarau lítero-musical e participação de artistas locais, como o músico Rafa Martins.

Foto: Quintal Boi da Manta / Divulgação

O livro "O Meu Tempo aos Teus Olhos", que está sendo publicado de maneira independente, é um trabalho profundo e conciso, que traz reflexões sobre diferentes formas de amor. Nesse link você pode conferir uma entrevista exclusiva que fizemos com a autora!

Rafa Martins também vai se apresentar no sarau. Recentemente ele lançou seu primeiro EP "Sandrinha" nas plataformas de streaming e você também pode conferir aqui uma entrevista bem legal que fizemos com ele sobre esse lançamento.

O lançamento do livro "O Meu Tempo aos Teus Olhos" será gratuito e os lugares poderão ser reservados pelo link https://forms.gle/w89LnnxAYHGnnr8f9

Para quem deseja adquirir o livro, as encomendas estão sendo feitas pelo WhatsApp (31) 99843-2238, com retirada no dia do lançamento. Todo trabalho faz parte do projeto Quintal de Histórias, que acontece há nove anos na cidade.

Para chegar ao Quintal Boi da Manta, acesse o mapa aqui.

Da Redação com Quintal Boi da Manta