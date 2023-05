Vozes da Cidade e Região: Leo Guto, a música como expressão autêntica e conexão cultural

O programa "Vozes da Cidade e Região" teve o imenso prazer de entrevistar Leandro Augusto, também conhecido como Leo Guto, um talentoso músico de 34 anos que está ganhando destaque na cena musical local. Nascido em Sete Lagoas, passou sua infância e juventude no bairro Indústrias e atualmente reside no Progresso. Além de cantor e compositor, Leo é um produtor cultural apaixonado pela música, capoeira e escalada esportiva. O jovem, que se descreve como "apenas um ser humano", carrega consigo muitos talentos e uma sensibilidade imensa que encanta a todos ao seu redor.

Foto: Reprodução/Instagram/ @gabrieltcheese

A jornada musical de Leo começou cedo, aos 8 anos, quando entrou para o coral da igreja. Aos 13 anos, comprou seu primeiro violão e aos 14, uma guitarra. Desde então, ele participou de vários projetos musicais antes de se lançar profissionalmente em 2014 com o grupo "Samba'n Roll". Essa foi uma grande virada em sua carreira, seguida pelo lançamento de seu primeiro single como cantor solo em 2017.

Suas influências musicais são diversas, incluindo compositores clássicos da MPB e do samba, como Chico Buarque, Caetano Veloso, João Nogueira, Gilberto Gil e Zé Ramalho, além de Belchior e Raul Seixas. Ele também aprecia o indie brasileiro contemporâneo, com artistas como Los Hermanos, Maglore, Rubel, Silva, Gilsons e Lamparina, e tem conexões com a cena do hip-hop, ouvindo artistas como DonL, Black Alien, Emicida, Djonga e Criolo. Essas influências moldaram seu estilo musical, que ele descreve como uma mistura de elementos de várias culturas, incluindo indie rock, pop, MPB, samba e até rap. Ele destaca que "então dizer que faço parte do que chamam de 'Nova MPB' não seria incorreto, e apesar de achar um tanto abrangente esse termo, acho que é o que melhor define o meu estilo musical".

Foto: Reprodução/Instagram/ @davimellofotografia

Como músico, ele enfrenta desafios, especialmente quando se trata de divulgar e fazer circular suas próprias músicas. Os lugares de apresentação da cidade geralmente preferem bandas cover e artistas que fazem versões de músicas conhecidas. No entanto, ele supera esses desafios aproveitando oportunidades em festivais, feiras de música e criando seus próprios eventos, como o Park Day e o Festival de Ver Cidade, que se tornaram populares na cidade.

Ao compor, o músico se inspira em suas experiências e no dia a dia, buscando extrair uma variedade de vivências para criar suas músicas. Alguns dos momentos mais marcantes de sua carreira incluem ser finalista do Prêmio de Música de Minas Gerais em 2022, onde teve a chance de se apresentar ao lado de grandes nomes da música mineira.

Leo acredita que a música desempenha um papel importante na sociedade, conectando as pessoas através da audição e do coração. Ela pode trazer memórias, reflexões, movimento e energia. Sua importância está em valorizar a identidade cultural, promover o pensamento crítico e espalhar a criatividade artística.

"Uma sociedade se reconhece e se conecta através de sua identidade musical", concluiu.

Quanto aos seus planos e metas futuras, ele prefere se concentrar em criar arte e expressar sua identidade, sem se deixar influenciar pelas pressões da indústria musical ou pelas tendências das redes sociais. Atualmente, ele está trabalhando em projetos de circulação e na pré-produção de seu novo álbum, que terá 13 faixas e contará com a produção de Camilo César e participações especiais.

E quando perguntado qual conselho daria para o seu antigo eu no início da carreira, ele responde: "Confie mais em si mesmo, nem todo mundo sabe tudo sobre você. Sua opinião importa mais para você mesmo do que as opiniões dos outros. Não se distancie do que você é para atender as expectativas de ninguém".

Leo Guto é um músico talentoso em busca de sua identidade musical, procurando se conectar com as pessoas através de suas composições autênticas e influenciadas por diversas culturas. Com um futuro promissor pela frente, ele continua seguindo seu caminho, determinado a fazer da música sua forma mais genuína de expressão.

Para acompanhar o trabalho do músico, basta acessar o seu Instagram: @leogutooficial

Agora, assista abaixo um dos seus lançamentos:

Da redação, Djhessica Monteiro.